Sainz: 'La cosa se complica mucho'

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que saldrá decimoquinto este domingo en el Gran Premio de Baréin, el antepenúltimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó este sábado en el circuito de Sakhir, donde quedó eliminado en la Q2 al sufrir una avería mecánica, que 'la cosa se complica mucho'.

'No es mala suerte. Ha sido un fallo mecánico. Y los fallos mecánicos pasan en competición y en la Fórmula Uno. Pero si había un día en el que esto no podía pasar, ese día era hoy', opinó Sainz, de 25 años, que después de brillar remontando diez plazas hasta el quinto puesto en el pasado Gran Premio de Turquía es séptimo en el Mundial, con 75 puntos.

'Conseguí pasar a la Q2 (segunda ronda) con un sólo set (de neumáticos). Durante todo el fin de semana me he sentido muy cómodo- Y cuando íbamos a poner el neumático medio para intentar pasar a la Q3 con él, algo que parece que no fue muy complicado, al final, hemos tenido ese problema en el sistema de frenos trasero. No sé qué es, exactamente, explicó Sainz al canal de televisión 'Movistar F1' después de la calificación de este sábado en Sakhir.

'La cosa se complica mucho', se lamentó el talentoso piloto madrileño, que el año que viene correrá en Ferrari, la escudería más laureada de la historia de la F1.

'Todo el 'top 10' sale con neumático medio; y los que salimos fuera del 'top 10' no tenemos la ventaja de, al elegir neumático, poder usarlo', indicó.

'Había conseguido guardar un juego de medio, pero uno no lo podré usar, al haberse bloqueado las ruedas y haber echo un plano', manifestó.

'Era lo peor que podía pasar hoy y nos compromete mucho, porque al perder neumático medio lo que sucede es que nos quedamos sin opciones', declaró Sainz este sábado en Baréin. EFE