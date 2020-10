Sainz: 'La verdad es que ha costado bastante'

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que arrancará décimo este domingo en el Gran Premio de Eifel, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró este sábado en el Nürburgring (Alemania) que le costó 'bastante' acabar en ese puesto la calificación porque en ningún momento se sintió 'cómodo en el coche'.

'Al final, como no hubo (entrenamientos) libres ayer hemos decidido ir separados los dos coches. He llevado yo todo lo nuevo y Lando (Norris, su compañero inglés) gran parte de todo lo viejo. Y la verdad es que ha costado bastante', explicó Sainz, de 26 años, que en el Gran Premio de Italia, en Monza, logró, al acabar segundo, su mejor clasificación desde que corre en la Fórmula Uno.

'Desde los libres 3 (el entrenamiento matinal, único que hubo antes de la calificación) no iba cómodo con el coche. He podido mejorar durante la 'cuali'; pero aún así no ha ido bien la cosa. No sé qué decir, la verdad', manifestó el talentoso piloto madrileño, que acabó accidentado a las primeras de cambio hace dos domingos en Rusia y que, a pesar de los abundantes infortunios que padeció este año, es undécimo en el Mundial, con 41 puntos.

'Normalmente cuando pones cosas nuevas, esperas ir por lo menos un poquito más rápido que tu compañero, pero como vimos en Rusia, a Lando (Norris) también le costó con lo nuevo. Así que hay algo que analizar y algo que ver ahí', opinó Sainz, que el año próximo será piloto de Ferrari.

'Hay mucha incertidumbre y nos falta mucho conocimiento. Este paquete nuevo no lo hemos podido desarrollar, no lo hemos podido mejorar', manifestó el español de McLaren al canal de televisión 'Movistar F1'.

'No digo que no sea mejor que lo otro, pero cuando pones algo nuevo esperas ir más rápido', comentó el hijo del 'Matador' este sábado en Alemania.

'Y la verdad es que este fin de semana no sé si es que no lo hemos podido desarrollar bien porque no hubo libres o por qué... pero nos está costando. Lo voy a dejar ahí, de momento', manifestó Sainz en el Nürburgring. EFE