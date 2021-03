Sainz: 'Me habría gustado tener más rodaje con el coche'

Redacción deportes, 25 mar (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz, que debutará este fin de semana con la escudería Ferrari en el arranque de la temporada 2021 en Baréin, admitió que le hubiera gustado 'tener más rodaje' con su nuevo monoplaza, pero reafirmó que se siente 'preparado' para afrontar la carrera.

'Con las oportunidades que hemos tenido, creo que hemos hecho un buen trabajo para estar todo lo preparado que se puede. He hecho mucho simulador, los tres días de test que tuvimos aquí (en Baréin) en el que las cosas fueron bien. Me habría gustado tener más rodaje con el coche, que los test de invierno hubieran sido algo más largos, pero teniendo en cuenta todo, estoy preparado', dijo en la rueda de prensa previa al GP de Baréin, según la web de Fórmula Uno.

El madrileño reconoció que su experiencia cambiando equipos -será su cuarta escudería en siete temporadas, tras Toro Rosso, Renault y McLaren- 'ayuda', aunque admitió que en la primera carrera 'nunca estás tan preparado como en tu segundo o tercer año de experiencia con un coche o un equipo'.

'Pero al mismo tiempo, mis sensaciones con el coche y con el equipo son buenas, puedo rendir a un nivel muy alto. Es difícil saber cuánto tarda a cualquier piloto estar cómodos, en algunos equipos ha sido en una o dos carreras, en otras más. Hasta las primeras carreras no sabré lo cerca que estoy del límite del coche', reflexionó.

Sainz se mostró sorprendido de la diferencia de comportamiento y manejo entre dos coches, como el McLaren de 2020 y el Ferrari de 2021, cuando luego las diferencias en tiempos son tan ajustadas en la Fórmula Uno. 'Lo que más me sorprende es lo diferente que se siente cada coche, pero lo cerca que están en los tiempos de clasificación. Es algo curioso de la Fórmula Uno, que no ves en otras categorías', explicó.

Preguntado por si se ve ganando una carrera con Ferrari en su debut, el madrileño puso los pies en la tierra. 'No creo que sea tiempo de victorias todavía', zanjó. 'Mi lado racional del cerebro me dice que aquí no venimos a ganar, sino a asegurarnos que podemos volver a ganar lo antes posible, pero no aquí mismo', añadió. EFE

