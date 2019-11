Sainz: No me esperaba quedar cuarto habiendo salido último

Sao Paulo, 17 nov (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (McLaren) expresó este domingo su satisfacción por haber quedado cuarto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno, con el hándicap de haber partido en la última posición.

'Quedar cuarto habiendo salido el último es para estar muy, muy satisfechos. La verdad es que no me lo esperaba porque no teníamos mucho ritmo el viernes. Todo ha salido a la perfección', relató Sainz, en declaraciones a EFE al término de la prueba.

Sainz, sin embargo, puede acabar haciendo podium dependiendo de la decisión de los jueces sobre el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que acabó tercero y dio un toque al tailandés Alexander Albon.

'No pienso en ello. Como no ha pasado y no depende de mí...', reforzó el piloto.

Sainz, que subió al séptimo puesto en la clasificación mundial, auguró que se toma la última etapa de Abu Dabi de esta temporada de Fórmula 1 'al ataque', como ha hecho hasta 'ahora'. EFE.