Sainz: 'No vamos a esconder que el coche por la mañana no iba bien'

Redacción deportes, 17 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), tercero en el segundo -sobre mojado-, pero undécimo en el primer entrenamiento libre -en seco- para el Gran Premio de Hungría, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró este viernes en el Hungaroring que 'no' van 'a esconder que el coche por la mañana no iba bien'.

'No vamos a esconder el hecho de que por la mañana, en lo poco que hemos rodado en seco, el coche no iba bien', manifestó Sainz, de 25 años, que es séptimo en el Mundial después de acabar quinto y noveno las dos primeras carreras, el Gran Premio de Austria y el de Estiria, respectivamente: ambas en el Red Bull Ring de Spielberg.

'En los dos lados del garaje estábamos un poco preocupados, porque el coche no iba como esperábamos. Las temperaturas son mucho más frías, el circuito es diferente... todas estas cosas quizás están exponiendo más nuestras debilidades', comentó Sainz al canal de televisión 'Movistar F1'.

'Aún así teníamos planeado un par de cambios para el segundo entrenamiento, que no pudimos probar debido a la climatología', declaró el talentoso piloto madrileño. 'Pero nos deja un poco preocupados con miras a mañana', precisó Sainz después de la jornada de entrenamientos disputada en el circuito de las afueras de Budapest.

'Estar a un segundo, o a medio, de los Racing Point; o a medio (segundo) de los Renault, y ellos con (neumáticos de compuestos) medios nos deja preocupados', explicó Sainz este viernes en el Hungaroring.

'Por la tarde hemos podido probar los dos otros neumáticos, sí (los de agua y los intermedios), porque estaba muy mojado', comentó el talentoso piloto madrileño, que el año que viene será piloto de Ferrari.

'Me gusta probar y esta vez eran mejores los de agua. Aunque también es verdad que el frío pone a los neumáticos en una ventana de trabajo muy peculiar en la que, en mojado, se sufre', opinó el español de McLaren, escudería que gracias a sus prestaciones y a las del inglés Lando Norris -tercero en el Mundial, con 26 puntos, 17 menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes)- es segunda en el campeonato de constructores.

'Unos logran encontrar la temperatura adecuada de los neumáticos; y otros no', explicó Sainz después de los entrenamientos del Hungaroring.

'Estando tan lejos como estamos, tenemos que remar a una vuelta', indicó el hijo del doble campeón mundial español de rallys -y triple ganador del Dakar- de mismo nombre, flamante Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

'Casi no hemos rodado en mojado porque no nos dan neumáticos para ello; y no vas a gastar los que pretendes usar durante la calificación', explicó Carlos. 'Nos dan un juego de intermedios; ése sí lo hemos usado. El de (neumáticos) extremos no nos lo dan', añadió.

'No nos dan ningún 'extra' para los libres, así que no pudimos rodar, que nadie se piense que no rodamos porque no queríamos', recalcó Carlos Sainz este viernes en Hungría. EFE