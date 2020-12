Sainz: 'Ocon y Stroll tuvieron más suerte y Pérez se lo merece'

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), cuarto clasificado este domingo en el Gran Premio de Sakhir de Fórmula Uno, aseguró que no está 'frustrado' por haberse quedado fuera del podio, consideró que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) 'se merece el triunfo por el año que lleva' y lamentó que el francés Esteban Ocon (Renault) y el canadiense Lance Stroll (Racing Point) tuviesen 'más suerte' que él.

En declaraciones a Movistar F1, el piloto madrileño subrayó que durante la carrera hizo 'todo' lo que pudo por su parte. 'Habernos estancado detrás del Mercedes (del finlandés Valtteri Bottas) no ayudó. Debió tener algún problema', explicó dando por buena su cuarta plaza.

'No estoy frustrado', señaló. 'Ocon y Stroll tuvieron más suerte y Pérez se lo merece por el año que lleva', indicó Sainz, de 25 años, que tras su cuarto puesto de este domingo es séptimo en el Mundial, con 97 puntos, sólo uno menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que es sexto en el certamen.

'Sé que el podio pudo haber estado ahí, pero hay que analizarlo todo con calma. Por mi parte creo que he hecho todo lo que he podido', opinó el talentoso piloto madrileño después de la carrera de Sakhir.

'Ha habido un par de coches que puede que hayan tenido algo más de suerte que nosotros. Pero también algunos, que iban últimos tras la primera vuelta, como 'Checo', acabaron sacándonos diez segundos', precisó Sainz, que la temporada que viene pilotará en Ferrari, la escudería más laureada de la historia. En la que sustituirá al alemán Sebastian Vettel, líder del cuatrienio glorioso de Red Bull (2010-13) pero que este año es decimotercero, con 33 puntos.

'Incluso con la mala suerte del coche de seguridad virtual hemos hecho cuarto, así que no es para estar preocupado', comentó el español de McLaren, que en el tramo final efectuó un espectacular adelantamiento al Mercedes del finlandés Valtteri Bottas, que, tras salir desde la 'pole' se hundió hasta el octavo puesto final.

'Supongo que habrá tenido algún problema, con los neumáticos supongo, porque tampoco es muy normal que los Mercedes no vayan más deprisa', dijo.

Sainz, octavo en parrilla, pronto avanzó hasta el tercer puesto a las primeras de cambio, después de protagonizar una sensacional salida.

'Sabía que en la curva cuatro iba a haber jaleo, porque había viento de cola, con rachas de 30 kilómetros a la hora. Y que algunos coches se iban a llevar por delante a otros', explicó Sainz, que después de haber quedado segundo en Monza (Italia) -donde firmó su mejor resultado en Fórmula Uno- este domingo consiguió en Baréin su segunda mejor clasificación del año.

'No estoy disgustado pensando en que podía haber subido al podio, porque no me he dejado nada ahí afuera. Así que para nada estoy preocupado', declaró el español de McLaren este domingo en el circuito de Sakhir. EFE