Sainz: 'Ojalá pasen cosas, porque tenemos ritmo para el podio'

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que saldrá quinto este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Baku, del que salió no sin cierto enfado, que 'ojalá pasen cosas' en carrera, porque cree que tienen 'ritmo para el podio'.

'Obviamente, no es lo ideal, ver a alguien tener una bloqueada tan grande y chocarse justo delante tuyo', explicó Sainz, de 26 años, en referencia al japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), que provocó que ondeará la última bandera roja y el final anticipado de una calificación muy loca; al tiempo que chafó las aspiraciones de mejora del español, que acabó tocándose con el muro, tras tomar la escapatoria de la curva 3, donde se accidentó el nipón.

'Por supuesto que no era mi intención chocarme yo mismo. Pero estás en tu vuelta buena y pruebas a frenar tarde. Luego ves que el otro ha chocado y dudas si hacer la curva o no, por si sale o no la bandera roja. Pero enseguida vi que la iba a ver de todos modos', opino Sainz, que al acabar segundo en Mónaco hace dos domingos, logró el mejor resultado en lo que va de año para Ferrari, escudería en la que milita desde este año.

'Pero es lo que hay. Son dos situaciones seguidas muy comprometidas y es algo difícil de aceptar. La verdad es que estoy algo cansado que se choque siempre el que llevo delante', comentó Sainz al canal de televisión 'Dazn' este sábado después de la calificación.

'La verdad es que en esta pista se puede adelantar, pero quizá para nosotros estará más difícil', opinó el piloto madrileño, que es séptimo en el Mundial, con 38 puntos.

'No espero que el domingo vaya a haber una fiesta de adelantamientos', apuntó el español de Ferrari.

'Ha sido una pena, porque venía mejorando décima y media antes de lo ocurrido y creo que podía haber luchad por la 'pole'', opinó Sainz este sábado en la capital azerbaiyana.

'Quizá en el primer intento de la Q3 (la tercera y decisiva ronda de la calificación) me faltó el rebufo que sí tuvo Charles (Leclerc, su compañero monegasco, que arrancará primero este domingo)', puntualizó.

'Hubo un atasco muy grande en el 'out lap' de la Q3 y tenía que ir frenando para abrir hueco con Tsunoda. Empecé la vuelta demasiado cerca de este coche y pasó lo que pasó', explicó Sainz.

'Esperemos que el domingo, en carrera, pasen cosas; porque ritmo para el podio, creo que lo tenemos. Pero está claro que los más rápidos son los Red Bull', opinó Sainz este sábado después de la calificación. EFE