Sainz: 'Pensaba que el podio llegaría tarde o temprano, pero no en 2019'

Abu Dabi, 28 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que llegó a Abu Dabi después de firmar hace dos domingos su primer podio en Fórmula Uno -al acabar tercero el Gran Premio de Brasil-, declaró a EFE este jueves en el circuito de Yas Marina, sede de la última carrera del campeonato, que 'siempre' pensó 'que el podio iba a llegar, tarde o temprano; pero no en 2019'.

'Yo siempre he pensado que el podio iba a llegar, tarde o temprano, pero no esperaba que fuese en 2019; por la situación en la que estaba McLaren y por, obviamente, lo difícil que está conseguir un podio en la Fórmula Uno hoy en día', declaró a Efe Sainz, de 25 años, que completará en Abu Dabi su quinta temporada en la categoría reina, la mejor de su carrera hasta la fecha.

'Pero lo que está claro es que sabía que el podio, tarde o temprano, iba a llegar', indicó el talentoso piloto madrileño, que ocupa el séptimo puesto en el Mundial, con los mismos puntos (95) que el sexto, el francés Pierre Gasly (Toro Rosso); y que aspira a ponerle la guinda a su mejor temporada en F1 este fin de semana en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

'Aspirar a acabar sextos el Mundial es nuestro objetivo. No será fácil. Pero el simple hecho de estar aquí luchando por sextos demuestra la temporada que hemos hecho', afirmó.

'El domingo hay que salir a disputar; y a intentar conseguir un objetivo que a principio de temporada era imposible', explicó a Efe el hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre, cuya percepción de la temporada no va a cambiar, incluso aunque acabase séptimo u octavo en la general final.

'No, no cambia. Lo importante es que acabamos luchando por ser sextos, no si lo acabamos siendo o no. Porque hay dos pilotos (Gasly y el tailandés Alexander Albon, que intercambiaron coches, tomando el segundo el Red Bull del primero a mitad de temporada) que han hecho diez carreras en un equipo en el que lo peor que podía hacer era un quinto o un sexto', indicó.

'Yo lo mejor que podía hacer en muchas carreras era un séptimo. Así que, en ese sentido, ya me hace estar contento y orgulloso la posibilidad de luchar por el sexto', manifestó Sainz este jueves en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. EFE