Sainz prevé más 'momentos en tensión' en Abu Dabi y lamenta la crispación

Dubái, 6 dic (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), séptimo en el Mundial de F1 indicó a EFE este lunes en Dubái, que en el Gran Premio de Abu Dabi, que se disputará el próximo domingo en el circuito de Yas Marina, se volverán a vivir “momentos de tensión”; animó a los aficionados a disfrutar de la fase final de “un mundial apasionante”; y lamentó la polémica y las críticas que se han generado tras el incidente en Arabia entre Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes), que, igualados a puntos (369,5) se jugarán el título en la última carrera del año.

“Creo que está habiendo bastante lío en las redes sociales y en el mundo de la Fórmula 1, creo que la gente está demasiado crispada y demasiado dividida”, aseguró a Efe Sainz este lunes, en el marco de un evento en el pabellón de España en la Expo Dubái, organizado por Estrella Galicia 0,0, uno de los patrocinadores del piloto madrileño.

El piloto de Ferrari analizó la caótica y polémica carrera del pasado domingo en Yeda, donde se vivió un duro duelo entre el neerlandés Verstappen y el siete veces campeón mundial británico Hamilton. “Todos tenemos la oportunidad de estar disfrutando de un mundial apasionante, con dos pilotos luchando al límite. Por este motivo me duele ver a la gente criticar a la Fórmula 1 de la manera que lo están haciendo; y eso no me está gustando”.

“Es un año para que los amantes de la Fórmula 1 puedan divertirse”, dijo, a la vez que lamentó las críticas que ha generado la actuación de sus compañeros en la carrera del pasado domingo.

Sobre la próxima carrera en Abu Dabi, que pondrá punto final al campeonato, Sainz cree que va a ser “una lucha muy apretada”... y “volverá a haber momentos de tensión” como los hubo en Yeda, en un final de temporada que se presenta muy discutido.

“Lo mejor para la Fórmula Uno es que los dos pilotos intentasen mantener una lucha limpia, dentro de las normas que señala el reglamento de la FIA', explicó a Efe Sainz.

En referencia a la presente temporada que ahora finaliza, el madrileño cree que puede considerarse un año “positivo”, en el que ha logrado tres podios, y superado “un desafío muy grande, el de adaptarse rápido a un equipo como Ferrari”.

“Creo que he conducido bien, aunque he podido tener años en los que he ofrecido más espectáculo', dijo Sainz, que, sobre al año próximo, y los cambios en el reglamento de la Fórmula 1, cree que hay “una oportunidad fundamental para que Ferrari pueda posicionarse de nuevo como candidato al título”.

“Estamos trabajando duro... este año hemos progresado mucho respecto al año pasado”, afirmó.

“Somos ahora un equipo mucho más fuerte que en marzo, eso se empieza a notar; y creo que vamos al 2022 con una buena base”, indicó a Efe Sainz, que efectuó un recorrido por el pabellón de España, gestionado por Acción Cultural Española (AC/E) −la empresa pública responsable de la presencia de España en las Expos−, acompañado por José Andrés Torres Mora, Comisario General del Pabellón.

El recinto, con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados, se encuentra en el área de sostenibilidad, uno de los tres ejes en los que se articula la Expo2020, bajo el lema “Conectando mentes, construyendo el futuro', que fue inaugurada el 1 de octubre, con un año de retraso debido a la pandemia del coronavirus.

La Expo Dubái tiene lugar en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y es la primera que la acoge un país árabe.

A su salida, el piloto comentó positivamente su visita al pabellón de España en la Expo2020, asegurando que le había resultado “espectacular”, que había “disfrutado mucho” y que le había hecho “sentirse muy orgulloso de ser español”.

Sainz tuvo incluso ocasión de disputar una breve partida en el ajedrez gigante situado a la entrada de pabellón, que ha organizado un campeonato internacional para escolares, cuya fase final contó con la presencia del campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen. EFE

iam/arh