Sainz: Pude ganar o hacer podio, pero saliendo el 15 es para estar contento

Redacción deportes, 1 ago (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que acabó cuarto -tras una gran actuación- el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Hungaroring que cree que pudo 'ganar o acabar en el podio', pero que, 'saliendo el 15, es para estar contento'.

'Mi salida fue sensacional, pero luego no sé qué pasó. Perder la posición con (el japonés Yuki) Tsunoda (Alpha Tauri) y (el canadiense Nicholas) Latifi (Williams) al parar a poner el neumático seco condicionó toda mi carrera', comentó el talentoso piloto madrileño, de 26 años, que sigue séptimo en el Mundial, pero ahora con 80 puntos, los mismos que su compañero monegasco Charles Leclerc, que este domingo abandonó tras el accidente colectivo -sin mayores daños físicos para nadie- de la primera curva.

'Hicimos bien en hacerles el 'overcut', teníamos ritmo para luchar por la victoria. Y luego (el séptuple campeón mundial inglés Lewis) Hamilton (Mercedes) venía como un avión, me obligó a apretar mucho y no pude salvar el neumático, algo que nos hizo muy vulnerables al final de la carrera', explicó el talentoso piloto madrileño después de la carrera al canal de televisión Dazn.

'No sé lo que pasó con el McLaren (en referencia al australiano Daniel Ricciardo, que iba doblado y lo molestó en ese momento), se podía haber quitado de en medio bastante antes cuando me pasó Hamilton', apuntó.

'Tuve opciones de victoria y pude acabar en el podio; pero (el séptuple campeón mundial inglés Lewis) Hamilton vino muy fuerte: En cualquier caso, saliendo el 15 es para estar contento', opinó Sainz este domingo tras acabar cuarto en Hungría. Donde aún podría avanzar un puesto y acabar en el podio si se confirma la sanción a Vettel, que no pudo demostrar que en su monoplaza hubiese al menos, tal y como es preceptivo, un litro de combustible (ya que, al parecer sólo había la tercera parte).

Acerca de la decisión de parar más tarde de lo que su equipo pensaba, decisión que tomó el, indicó: 'Lo ví muy claro, con el 'undercut' a Tsunoda no se lo hacía a Latifi y me hubiera quedado por detrás de él'.

'Ha sido una buena comunicación y hemos hecho lo correcto. Y conseguimos ir hacia adelante, afortunadamente', comentó Sainz, que también valoró la actuación de su compatriota Fernando Alonso (Alpine), evitando que lo adelantara Hamilton.

'Yo iba sin gasolina, tenía que ir guardando y sabía que sin neumáticos y ahorrando, si Fernando no le aguantaba para mí sería más complicado aún. Lo he intentado todo. Nos hubiese pasado al final, pero seguro que el McLaren no nos ha ayudado', explicó Sainz, que lejos de alegrarse por irse de vacaciones, explicó que tiene ganas de que llegue 'la segunda mitad de la temporada'.

'Si algo se ha demostrado es que ritmo hay, la velocidad está ahí, pero este fin de semana resume la primera mitad de temporada. Siempre nos pasan cosas en carrera o en la clasificación que nos impiden colocar todo junto. Por eso creo que tendremos más potencial para la segunda mitad de temporada', manifestó Sainz este domingo en el Hungaroring. EFE.

