Sainz: 'Si hay un equipo que puede volver a la cumbre, ese es Ferrari'

Roma, 28 ene (EFE).- El español Carlos Sainz, que vivió este jueves su segundo día como piloto de Ferrari, con el que firmó un contrato hasta 2023, consideró que 'si hay un equipo que puede volver a la cumbre' tras varios años de dificultad, es el de la Escudería de Maranello.

'Todo equipo pasa por momentos complicados, es lo que tiene la Fórmula 1, pero lo que cuenta es la capacidad de reaccionar. La historia demuestra que los equipos que en el pasado han ganado son capaces de volver a ser competitivos. La Escudería es el equipo más ganador de la historia de nuestro deporte. Si hay un equipo que puede volver a la cumbre, ese es Ferrari', afirmó Sainz en declaraciones facilitadas por su equipo.

'Tengo total confianza en el proyecto e, incluso si tardáramos un poco, sé que al final el equipo volverá a ganar. Lo que es seguro es que lo haré todo para que este tiempo de espera sea lo más corto posible', agregó.

Tras su segundo día como piloto de Ferrari, Sainz manifestó su orgullo por cumplir un sueño que tenía desde niño.

'Cuando tenía diez años me fui al GP de España en Barcelona y tuve la suerte de encontrar a uno de mis héroes, Michael Schumacher, y de visitar el garaje de Ferrari. El ambiente era simplemente único, no existe nada parecido. Creo que la manera más fácil para describir lo que significa formar parte de Ferrari es que logré el sueño que tenía cuando era niño', dijo.

'Llevar el traje rojo y conducir para este equipo representa mucho más. Como piloto es un honor y una gran responsabilidad, estoy ansioso por vivirlo', prosiguió.

Tiene claro que Ferrari, cuyo último Mundial se remonta a 2007, debe volver a triunfar y destacó que sus ambiciones son exactamente las mismas.

'Desde el primer día que empecé a correr con los 'kart' tenía dos objetivos en mi mente. Convertirme en un piloto de Fórmula 1 y ganar el título mundial. Tras conseguir el primero, toda mi energía está puesta en tratar de conseguir el segundo y no hay mejor sitio que Ferrari para lograrlo. La ambición es ayudar a crear un equipo ganador, devolver la Escudería a la cumbre, donde merece, y conquistar e título', afirmó.

Ferrari realizó una apuesta ambiciosa, al formar una pareja de pilotos para el Mundial de 2021, que empezará el 28 de marzo en Bahrein, que es la más joven de la Escudería desde 1968.

'No creo que la edad sea un factor tan importante. A lo mejor es la experiencia lo que más cuenta en este deporte. Yo tengo solo 26 años, pero ya he hecho varias temporadas en la Fórmula 1 y competí en tres equipos antes de llegar a Ferrari. Charles tiene 23 años, pero empezará su cuarta temporada, la tercera en Ferrari. Lo que quiero decir es que, pese a ser jóvenes, no somos unos debutantes y sabemos qué significa competir para Ferrari', dijo Sainz.

Y concluyó con un mensaje a sus aficionados: 'Quiero prometer mi máximo y completo compromiso. Compartimos la misma pasión y lo haré todo para que estén orgullosos. Competiré con todo mi corazón en cada carrera y trabajaré duramente para ayudar a mi equipo a mejorar lo más rápido posible'. EFE