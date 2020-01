Sainz: 'Siempre supe que Al Attiyah y Peterhansel eran los enemigos a batir'

Al Ula (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- El español Carlos Sainz (Mini), que logró conservar este miércoles la primera plaza de la clasificación general del Dakar tras la cuarta etapa, afirmó que sabía de entrada que se jugaría esta edición del rally con el catarí Nasser Al Attiyah (Toyota) y el francés Stéphane Peterhansel (Mini).

'Sabía de siempre que Stéphane y Nasser son los enemigos a batir', dijo Sainz sobre el piloto galo, ganador de la cuarta etapa disputada entre Neom y Al Ula (Arabia Saudí), y del catarí, vigente campeón del Dakar.

El madrileño, que acabó tercero en la etapa tras completar sus 426 kilómetros cronometrados, salió de la cuarta con apenas 3 minutos y 3 segundos de ventaja sobre Al Attiyah y con 11 minutos y 42 segundos sobre Peterhansel, quienes ocupan la segunda y tercera plaza de la general, respectivamente.

Sainz indicó que los últimos 100 kilómetros de la etapa 'eran realmente complicados' y eso le hizo perder en el último parcial más tiempo del que hubiese deseado, después de apenas hubiese cedido minutos sobre sus dos perseguidores en toda la distancia anterior.

'Era una zona con unas rocas tremendas. Pasar con el coche era muy complicado. Parecía imposible. Era difícil encontrar los pasos sin perder el rumbo', relató Sainz.

'Yo he nacido pilotando lo más rápido posible por pistas de rallys y me he adaptado a los rallys raid lo mejor que he podido, pero pasar con un coche de estos por ahí parece de ciencia ficción', añadió.

El español valoró positivamente estar delante y con un día menos de competición por delante, pero anticipó que la definición de este Dakar será muy ajustada.

También explicó que el incidente ocurrido en la tercera etapa con Al Attiyah, al que la dirección de la carrera sancionó con tres minutos por no haberse dejado adelantar por Sainz.

El madrileño aseguró que pidió a Al Attiyah que le dejase pasar '25 o 30 veces' mediante el 'sentinel', un sistema del Dakar que avisa a un vehículo de que otro que está detrás quiere efectuar el adelantamiento porque es más rápido.

'Ya sabéis que la regla dice que si recibes dos de estos avisos en un periodo de 45 segundos, te tienes que quitar', aclaró Sainz.

El piloto de Mini también contó que tuvo oportunidad de conversar con Al Attiyah, quien se disculpó y se excusó en que pensaba que era una moto la que le estaba pidiendo paso. EFE.