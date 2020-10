Sainz: 'Una pena no haber podido rodar en mojado y probar las piezas nuevas'

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), undécimo en el Mundial de Fórmula Uno, manifestó este viernes, tras la cancelación de los ensayos libres para el Gran Premio de Eifel -undécimo del año- en el Nürburgring (Alemania), que es 'una pena no haber podido rodar en mojado y probar las piezas nuevas'.

'No hay mucho que decir acerca. Desgraciadamente, no pudimos salir a rodar debido a las condiciones de seguridad relacionadas con el helicóptero. Ha sido una pena no haber podido rodar en mojado, porque siempre me gusta hacerlo; y no poder tener una sensación al probar las piezas nuevas que traemos este fin de semana', explicó Sainz, de 26 años, que al acabar segundo el Gran Premio de Italia, en Monza, logró su mejor clasificación desde que pilota en la F1.

'Debemos estar espabilados el sábado y cerciorarnos de tener todo preparado para tener una buena calificación y una buena carrera', opinó el talentoso piloto madrileño.

'Parece que será un fin de semana diferente y exigente en comparación al resto, por ser una pista diferente, por las bajas temperaturas y por el viento. Así que intentaremos hacerlo lo mejor posible para que todo encaje', declaró Carlos Sainz este viernes en el Nürburgring.