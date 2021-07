Saitama, el retorno a donde baloncesto español tocó el cielo

Miguel Ángel Moreno

Saitama, 25 jul (EFE).- Hace 15 años la selección española abrió el mayor ciclo ganador de su historia, con once medallas en los últimos trece campeonatos, dos títulos mundiales, tres europeos y tres medallas olímpicas. Todo esto comenzó en 2006 en el Saitama Super Arena, el mismo pabellón con el que los jugadores españoles se reencontrarán en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ya han entrenado en él, pero a partir de este lunes a las 21.00 horas (14.00 horas GMT) algunos jugadores sentirán un 'deja vu' al volver a sentir la adrenalina de la competición allí donde consiguieron el primer éxito internacional de la actual serie ganadora.

Pau Gasol, Marc Gasol, Rudy Fernández y Sergio Rodriguez formaban parte de aquel equipo que brilló en ese pabellón, al que regresan ahora con actual conjunto olímpico. También estaba Jorge Garbajosa, entonces sobre el parqué, hoy presidente de la Federación Española de Baloncesto.

'Ha cambiado muy poco, hay muy buenos recuerdos', explicó este domingo el actual capitán de la selección, Rudy Fernández. 'Chacho (Rodríguez) y yo en 2006 éramos unos chavales y ahora somos los veteranos del equipo, pero es lo único que ha cambiado, la ilusión sigue siendo intacta', aseguró el balear.

La ilusión sigue intacta, y los 15 años transcurridos no han tratado mal al Saitama Super Arena. A juzgar por la mirada del reportero, este pabellón multipropósito con aspecto de nave espacial desde el exterior, escaleras mecánicas para los accesos, gradas en las alturas y un impresionante dispositivo de focos conserva el aura de modernidad que recuerdan varios de los protagonistas de aquel primer Mundial ganado por la selección española.

'Recuerdo un pabellón ultramoderno en 2006, mecánico, permitía hacer diferentes zonas... Para mí fue muy impactante. Era una época en 2006, donde los móviles no eran como ahora, y recuerdo estar allí en el pabellón, diciendo '¿qué hago yo aquí?'. Tenía la sensación de estar en una instalación como esa, en un lugar lejano, un poco aislado', rememora en conversación con EFE 'Berni' Rodríguez, miembro de aquella selección campeona, hoy comentarista televisivo.

Coincide Carlos Cabezas, base de aquella selección. 'Recuerdo un pabellón muy moderno, con una capacidad bastante grande, la tecnología que tenían los japoneses...', comenta con EFE el director de juego malagueño, aún en activo en el Nacional uruguayo y planteándose continuar una temporada más a sus 40 años.

Uno de los recuerdos de Cabezas de hace 15 años sorprende por lo cercano que es a la realidad. 'Sobre todo recuerdo lo educados que eran todos los funcionarios y los protocolos para entrar al estadio. Tenías que llevar la credencial sí o sí, incluso los padres de los jugadores', rememora.

El comentario se resignifica en tiempos de emergencia sanitaria, protocolos, pruebas PCR y aislamientos. 'Con la pandemia van a estar cuadrados', bromea Cabezas.

LA ÉPICA SEMIFINAL CONTRA ARGENTINA

España disputó la fase de grupos de aquel Mundial en Hiroshima y no jugó en Saitama hasta los octavos de final, cuando se impuso a Serbia (entonces Serbia y Montenegro) por 87-75. En cuartos hizo lo propio con Lituania (89-67), lo que le llevó a citarse en semifinales contra la Argentina de la 'Generación Dorada'.

Aquel duelo es, sin duda, el que mayor eco dejó en la retina de los aficionados, y de los propios jugadores, con Pau Gasol retirándose de la cancha en los últimos instantes del encuentro entre lágrimas lesionado, un final épico que podría haber acabado de otra manera si hubiera entrado un triple final del argentino Andrés 'Chapu' Nocioni.

'Recuerdo a Pau lesionado en el último segundo, cómo las lágrimas nos motivaron y nos llevaron a jugar esa final, como Marc (Gasol) se transformó... Yo creo que fue una semifinal apasionante', apunta Cabezas.

'Fue el único partido que ganamos de menos de 15 puntos, todos arrasamos menos esa semifinal famosa, con todo lo épica que fue, casi guionizado: Pau lesionado, la unión de todos, la recta final, el triple de Chapu, la aparición de Chacho que fue imprescindible para nosotros... Como un guión de una película', insiste Berni.

Directísimo partícipe de aquel final de infarto fue el exbase José Manuel Calderón, que tuvo los tiros libres que podían deshacer el 74-74 a 22 segundos del final.

'Recuerdo que yo me consideraba un buen tirador, voy a la línea y fallo el primero. Con el empate en el marcador no fue fácil meter el siguiente, pero lo hice. Después falló el triple Nocioni, pero para mí es el momento', rememora el exjugador extremeño en conversación telefónica con EFE.

LAS CINTAS EN JAPONÉS

La final contra Grecia, de una superioridad abrumadora (70-47), dejó la final de aquel campeonato: la fotografía de los campeones del mundo con unas cintas blancas en la cabeza con una inscripción en japonés.

Berni Rodríguez se reivindica entre los ideólogos de aquella idea. 'Alguno se querrá apuntar el tanto, pero las compré yo. Ese año venía de ganar la Liga con Unicaja, y para el tercer partido compramos pelucas por si ganábamos. Cuando llegó la previa de la final, pensé que algo había que hacer', asegura.

'Y un día de compras, estaban Chacho, Felipe (Reyes), (Álex) Mumbrú, vimos la cinta, las compramos y, para no gafar nada, dijimos no se habla más y le dimos la bolsa al fisio y ya está. Y recuerdo que a falta de minuto y medio estaba jugando, ganábamos de mucho, giro la cara al banquillo y todo el mundo se ponía la cinta. En ese momento no quería ni jugar, quería estar con mi cinta puesta', añade el exjugador malagueño

¿Qué ponía en aquellas cintas en japonés? 'Eran palabras como esfuerzo, sacrificio', revela Berni. 'La voluntaria se reía de nosotros porque muchos nos la pusimos al revés', recuerda entre risas.

¿UN TALISMÁN PARA LA SELECCIÓN ESPAÑOLA?

El retorno a Saitama rememora uno de los mejores momentos de la historia de la selección española, ¿podría ser de nuevo un talismán para el conjunto que dirige Sergio Scariolo? Uno de los protagonistas de aquel éxito lo tiene claro.

'Yo creo que sí, aparte se nos da muy bien esa zona, también China (donde España ganó la plata olímpica en 2008 y su segundo Mundial en 2019). No sé lo que tiene pero a España se le da muy bien, por todos los oros que se han conseguido en esa zona. Eso deseo y creo que si van paso a paso y con la humildad que siempre tienen, van a conseguir algo muy importante', pronostica Cabezas.

A partir de este lunes, España rememorará la vivencia de competir en el Super Arena de Saitama, el lugar donde el baloncesto tocó el cielo y se puso a una altura de la que no quiere bajar, en busca de su cuarta medalla olímpica consecutiva en Tokio 2020. EFE

1011340

mam/jad