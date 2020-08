Sakkari: 'Todavía no me creo que he ganado a Serena Williams'

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 26 ago (EFE).- La joven tenista griega Maria Sakkari que esta noche dio la gran sorpresa de eliminar en la tercera ronda del Premier 5 de Cincinnati a la gran favorita, la estadounidense Serena Willams, tercera cabeza de serie, dijo al concluir el partido, que ganó por 5-7, 7-6 (5) y 6-1, que todavía no había asimilado la victoria.

'No me he dado cuenta todavía', admitió Sakkari, decimotercera cabeza de serie, después del encuentro. 'Se siente bastante bien, porque ella ha sido un modelo a seguir para mí mientras crecía y, obviamente, lo que ha logrado es enorme. Así que me siento muy bien'.

Sakkari, de 25 años, que comenzó la semana con una victoria decisiva sobre la adolescente estadounidense Cori 'Coco' Gauff, iba un set por detrás. Un quiebre en su primer encuentro con la 23 veces campeona de Grand Slam, antes de que arrollase en el tercero y se llevase la victoria después de dos horas y 17 minutos de acción.

'No me sentía bien. En ese primer set y medio, no podía sentir mis golpes. Hubo algunos puntos en los que estaba jugando bien, pero sabía que iba a ser complicado el partido si no encontraba mi mejor toque y confianza'.

Lo hizo, en parte, favorecida por el hundimiento físico y metal de Serena Williams, que mostró estar muy lejos de su mejor preparación en todos los aspectos.

'Estoy un poco orgullosa de mí misma por haber superado ese partido solo por mi mentalidad y mi espíritu de lucha', reconoció Sakkari, que se enfrentaba por primera vez Serena.

Sakkari también reconoció que 'el punto clave fue, por supuesto, ganar el segundo set'. 'Pero luego sacar como lo hice en el primer juego del tercero fue como un punto de inflexión para mí, porque me dio mucha confianza al entrar en el tercer set'.

Ahora, Sakkari está a las puertas de una tercera semifinal de un torneo Premier 5 de la WTA, pero antes deberá superar en cuartos a la veterana inglesa Johanna Konta, quien venció a la exnúmero 2 del mundo, la rusa Vera Zvonareva por 6-4 y 6-2.

'No la he visto jugar esta semana, pero supongo que lo está haciendo bien por sus resultados', señaló Sakkari. 'Va a ser un partido difícil. Ahora no puedo pensar en la forma en que juega. No lo recuerdo. Es demasiado temprano y demasiado pronto'.

Sakkari destacó que lo que necesitaba era una buena cena, una buena noche de sueño y luego averiguar cómo enfrentarse a Konta, algo que no hará hasta después del desayuno.EFE