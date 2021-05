Salash (San Pablo), retenido en Rusia tras no superar el control de pasaporte

Burgos (España), 10 may (EFE).- El pivote bielorruso Maksim Salash, jugador del Hereda San Pablo Burgos, no pudo realizar el viaje de vuelta desde de Nizhni Nóvgorod (Rusia) junto al resto de la expedición del equipo español tras proclamarse campeón de la Basketball Champions League al no superar el control de pasaportes, según ha informado el club en un comunicado.

El bielorruso no pudo superar el control de pasaportes después de que apareciera una alerta en la que se exponía que no había realizado el servicio militar de su país, del que está exento por su condición de deportista profesional.

El club hizo 'todo lo que estuvo en su mano hasta el último momento' para que Max Salash pudiera realizar el viaje de regreso a Burgos con el resto del equipo, retrasando la salida del vuelo hasta una hora, pero no pudieron solucionar este trámite burocrático.

Una vez que no fue posible, el club se aseguró de que el jugador volviese al hotel en el que la expedición ha pasado la última semana, a la espera de solucionar los trámites oportunos para su vuelta.

El San Pablo Burgos se proclamó el domingo campeón de la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva, tras imponerse en la final al Pinar Karsikaya turco por 64-59. EFE

1011865