Sale a la luz el concierto tributo a Fleetwood Mac de estrellas del rock

Londres, 25 feb (EFE).- Un vídeo divulgado este jueves ofrece una de las primeras oportunidades de ver la grabación del concierto tributo a Fleetwood Mac que grandes estrellas del rock como Steven Tyler (Aerosmith) y David Gilmour (Pink Floyd) ofrecieron en Londres en febrero de 2020.

Casi un mes después de que se detectara el primer caso de la covid-19 en el Reino Unido, pero lejos todavía de que se paralizara la música en directo para evitar contagios, un homenaje a los primeros años de la banda Fleetwood Mac y a su guitarrista fundador, Peter Green, reunió a algunos de los músicos más respetados de la historia del rock.

Como un adelanto del disco que se publicará el próximo 30 de abril, hoy vio la luz la grabación en vídeo de la versión que ejecutaron Steven Tyler y Billy Gibbons (ZZ Top) del tema 'Rattlesnake Shake'.

También están disponibles desde diciembre las imágenes de 'The Green Manalishi', con Kirk Hammet (Metallica) y Gibbons.

El espectáculo, uno de los últimos grandes conciertos antes de que la pandemia azotara Europa, ha adquirido un significado especial tras la muerte de Green el pasado julio.

A aquella cita -impulsada por Mick Fleetwood, batería y cofundador de la banda británica- asistieron entre otros Pete Townshend (The Who), Noel Gallagher (Oasis), John Mayal (The Bluesbreakers) y Neil Finn (Crowded House).

Cuando se publique el álbum con el recital completo, se podrá disfrutar de versiones de temas de Fleetwood Mac como 'Rolling Man', 'Homework' y 'Doctor Brown'. EFE