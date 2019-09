Salen de México los primeros turistas afectados por quiebra de Thomas Cook

Cancún, (México) 23 sep (EFE).- Un primer grupo de 475 turistas afectados por la quiebra de la agencia mayorista de turismo Thomas Cook salió este lunes del aeropuerto mexicano de Cancún en un vuelo fletado por el Gobierno británico.

A las 17.00 hora local (22.00 GMT) el 'primer vuelo de rescate' de turistas, a cargo de la aerolínea española Wamos, despegó de Cancún con destino a Mánchester, Inglaterra, según pudo constatar Efe.

La mayoría de estos turistas llegó a la Terminal 4 del aeropuerto de Cancún en autobuses desde sus hoteles en la Riviera Maya para el procedimiento de registro que les permitiría abordar el vuelo.

Fuentes del aeropuerto indicaron que la quiebra de Thomas Cook, una de las más importantes para la región caribeña, afectó este día los vuelos de Cancún a Mánchester y a Londres, hasta el momento no se tiene información exacta del número de turistas afectados, indicaron.

Algunos turistas con boletos comprados a través de Thomas Cook esperaban en la terminal aérea información de asientos disponibles en vuelos regulares operados por British Airways.

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Conrad Bergwerf, dijo que se trabaja en coordinación con las autoridades británicas para brindar ayuda y asesoría a los turistas que continúan en Cancún.

'Estamos trabajando con la Autoridad de Aviación Civil para ayudar a los clientes de Thomas Cook que tenemos alojados en nuestros establecimientos ante los problemas que están teniendo para volver a sus países', señaló.

Lo primero es apoyarlos en su regreso y respecto a la quiebra ya 'tomaremos las acciones legales que nos asistan, pero por el momento la prioridad son los huéspedes', comentó Bergwerf.

El dirigente dijo que podrían miles los turistas afectados por la quiebra del segundo mayor operador turístico de Europa hacia el Caribe, siendo el Reino Unido el principal emisor de turistas hacia la Riviera Maya.

Los hoteleros de la Riviera Maya se coordinan con la Embajada del Reino Unido y autoridades federales para agilizar el traslado de estos turistas, señaló.

El cierre de operaciones de la mayorista ha afectado a unos 600.000 turistas en todo el mundo, de los cuales más de 150.000 son británicos.

Personal de la Embajada del Reino Unido y la Autoridad de Aviación Civil atienden a los turistas para que viajen lo más pronto posible a sus lugares de origen, señaló en un comunicado Aeropuertos del Sureste.

Por el momento, señalaron, se ha optado por mantener a los turistas afectados en sus centros de hospedaje. De hecho, muchos ya han sido contactados vía correo electrónico para darles opciones de retorno.

En entrevista con Efe, el mexicano Saúl Aaron Arellano explicó que adquirió sus boletos desde hace poco más de dos meses con Thomas Cook para viajar a Berlín, Alemania, a estudiar una maestría.

'En la mañana me mandaron un correo de Kiwi.com y nos avisaron que habían quebrado, fue realmente en la mañana cuando venía para acá. Únicamente me dijeron de kiwi que se iban a comunicar conmigo y que me iban a avisar si había alguna solución”, indicó.

Aseguró estar aliviado de haber obtenido una solución a pesar de la quiebra financiera de la empresa. “Sí me respondieron, la verdad es que por parte de la empresa de kiwi si se portaron bien porque ya me habían ofrecido incluso hospedaje hoy y vuelo de Air France, me habían dado solución de todos modos”, expresó.

Álvaro Martínez y su familia tenían todo listo para viajar de vuelta a Bilbao (España) cuando se enteraron de la bancarrota de Thomas Cook.

“Nos enteramos como unas 12 horas antes del vuelo, nos mandaron un correo en inglés que apenas entendíamos, y pues así no sabíamos qué iba a pasar, si el vuelo se iba a cancelar, si nos iban a reubicar en otro, una incertidumbre terrible, al final hasta hoy en la mañana supimos que nos habían dado otro vuelo”, explicó a Efe.

Aún con ciertos temores, la familia de Álvaro llegó al aeropuerto de Cancún para cumplir los trámites migratorios y el proceso de embarque.

“Vamos a ir con Wamos Air, que ha absorbido este vuelo, ahorita, nos dicen que es un vuelo de rescate para que la gente que tenía contratado con Thomas Cook pudiera regresar a sus destinos”, señaló después de hacer todos los trámites y ya con el pase de abordar en la mano.

Directivos de la terminal aérea revelaron que de acuerdo con la disponibilidad de espacios en las aeronaves de otras líneas aéreas se podría continuar la salida de los turistas afectados.

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya informaron que de los 456.000 turistas británicos que visitaron México el año pasado, más del 77 % tuvo como destino el Caribe Mexicano. EFE