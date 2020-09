Salgado: 'Creo que el Barcelona puede crear su equipo en base a Ansu Fati'

Madrid, 10 sep (EFE).- Míchel Salgado, ex futbolista del Real Madrid y de la selección española, destacó la figura de Ansu Fati y consideró que el Barcelona debe valorarlo como un pilar como el que construir su futuro proyecto.

'Es increíble la madurez que presenta a sus 17 años. No es ya solo lo que hizo en su debut con la Selección sino lo que ha hecho en el último mes de competición de LaLiga. Cuando Fati estaba sobre el césped cambiaba el ritmo y el tempo del partido. Tiene la madurez, la osadía de enfrentarse a los defensas. Es difícil de encontrarlo hoy en día en el fútbol moderno', señaló en una nueva edición de las 'Football Talks' con FIFA Legends.

'Los que conocemos el fútbol sabemos que Messi es inigualable, incomparable, le vamos a echar mucho de menos cuando cuelgue las botas. No puedo compararlos pero si Messi se marcha, en el Barcelona el jugador clave será Ansu Fati y debe determinar el estilo de juego. Es muy querido por los aficionados y ya se está convirtiendo en una pieza importante para el equipo a su temprana edad', agregó.

No terminaron ahí las buenas palabras del que fuera lateral derecho hacia Fati: 'Es una estrella fulgurante y con su personalidad demuestra que no le tiene miedo a nada, juega al fútbol a su edad como si llevara 30 ó 40 años con el brazalete del Barcelona. Es increíble tener ya un jugador como él y utilizarle en la Selección. Creo que el Barcelona puede crear su equipo en base a él'.

El joven futbolista, que debutó con el combinado español días atrás ante Alemania y que posteriormente se estrenó como goleador contra Ucrania, está llamado a ser un referente también en el plano internacional a las órdenes del técnico Luis Enrique Martínez

'Ha conseguido integrar nombres nuevos importantes para el futuro. Son estrellas muy jóvenes y de gran talento. Contra Alemania fue una prueba muy dura, uno de los mejores equipos internacionales ahora', opinó.

Preguntado acerca de la evolución del fútbol en España durante los últimos años, Salgado cree que la clave está en un cambio de metodología que afectó también a las distintas academias de los clubes.

'Una cosa clave fue la introducción del tema en la posesión, es la diferencia fundamental. La diferencia entre la Premier League y LaLiga es que en LaLiga uno tiene que mantener la posesión. El Atlético cambió esa mentalidad en los últimos años pero normalmente si tienes posesión, un porcentaje alto de los partidos los ganas', manifestó.

'Hemos desarrollado un cambio de identidad. Guardiola fue fundamental en esto y creó un equipo fantástico. El Madrid de los 'Galácticos' era distinto, más individual. El fútbol ha cambiado en España porque hemos cambiado la metodología desde el fútbol de base. No es algo que viene por arte de magia. Estamos hablando de cambiarlo a escala país, incluso en las pequeñas academias', completó.

En cuanto a la temporada liguera que está a punto de empezar ve como favoritos al Real Madrid, el Barcelona y el Atlético sin descartar al Sevilla. Asimismo no espera grandes movimientos en el mercado.

'No espero que haya demasiados fichajes en el Real Madrid, la situación financiera con el COVID ha sido difícil y además están construyendo el nuevo estadio. Espero que jóvenes como Rodrygo den un paso adelante y se conviertan en parte importante del equipo. Me parece que tienen un buen equipo, lo han demostrado en el último mes de competición', indicó.

'En Barcelona el primer problema es ver qué pasa con Messi. No sé si sería mejor mantenerle sin su compromiso total, sin saber si se va a ir o no, o intentar transferirle por una buena cantidad e intentar hacerse con otros jugadores creando un equipo de verdad. Lo más importante para Koeman es bregar con esta situación de Messi y en segunda instancia animar a algunos fichajes del año pasado que no han tenido un rendimiento que se esperaba como De Jong', apuntó.

Por último, deseó que el público vuelva cuanto antes a las gradas siempre y cuando se den las condiciones sanitarias propias para ello: 'Como jugador nunca he jugado a puerta cerrada. El fútbol es un espectáculo y los espectáculos necesitan a los espectadores, sin ellos no hay espectáculo posible. No me puedo imaginar saltar al campo y que no haya seguidores'.

'La diferencia entre una pachanga y el fútbol profesional es compartir la alegría con los aficionados. En la liga china algunos han vuelto, algunos han llorado por poder volver. Los jugadores necesitan a los espectadores y viceversa', expresó. EFE

