Salinas: 'Al Barça le viene bien el parón, toda la temporada sin jugar bien'

Madrid, 10 jun (EFE).- El exdelantero internacional Julio Salinas se mostró convencido de que el parón por la pandemia del coronavirus “le ha venido bien” al FC Barcelona, al considerar que llevan toda la temporada “sin jugar bien” pero sacando resultados, y tras recuperar además a Luis Suárez, quien podrá ayudar a los culés a intentar ganar un título liguero que “no se desvirtúa” pese a las circunstancias de competición actuales.

“Hacía mucho que no sucedía que el Barça ganase jugando mal. Parece que siempre el buen juego iba combinado con ganar. Este año, en cambio, en fase de grupos de la Liga de Campeones pasó como primero y antes del confinamiento, para sorpresa de todos, acabó líder de LaLiga”, explicó Salinas en su intervención en LaLiga Santander Talks.

Para el exariete, el conjunto azulgrana “es favorito siempre” para ganar LaLiga, y más si tiene “al mejor del mundo”. “Messi marca diferencias. Es normal que sea el máximo goleador, el máximo asistente y que decida los partidos. Al Barça le ha venido bien el parón, lleva toda la temporada sin jugar bien y con muchos altibajos, pero sacaba resultados”, apuntó Salinas.

Un tramo final de temporada decisivo en la lucha por el título para el que los culés recuperan a un jugador fundamental, el uruguayo Luis Suárez. “Su presencia puede ser muy importante en el juego del Barça. Va a llegar en el mejor momento a la Champions y con las máximas opciones”.

En lo referente a la nueva normativa de permitir cinco cambios por equipo, el bilbaíno destacó que “favorece a los grandes”, al estar más acostumbrados a jugar partidos de manera más seguida. Sin embargo, se mostró reacio a la propuesta de Manolo Sanchís, otro de los exjugadores que participó en la conferencia virtual organizada por el Banco Santander, de permitir en un futuro hasta siete sustituciones.

“Creo que el espectáculo iría a menos. Si soy entrenador de un equipo grande tengo una plantilla más amplia para elegir, pero si se pueden hacer tantos cambios se pierde ese factor de desgaste físico del rival por el que muchas veces se ganan los partidos. Sería como tener dos equipos nuevos”.

Además, vaticinó que el mayor número de cambios permitirá a los equipos pequeños “mantener la agresividad defensiva”, conscientes de que cargarse de tarjetas amarillas no supondría un inconveniente al tener la opción de sustituir a los jugadores amonestados. En cambio, para los grandes sería “mucho más complicado” sacar partido del regate y el desborde.

Otro de los factores que, según Salinas, “influirá muchísimo” en el regreso de LaLiga Santander será la ausencia de aficionados en los estadios. “No será lo mismo. Sin público va a ser más fácil para el equipo grande”, recalcó, poniendo de ejemplo al Real Madrid y su ‘traslado’ a la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

“Va a salir muy perjudicado. Como rival, el Santiago Bernabéu asusta, aunque sea vacío. Las medidas se suele decir que son las mismas en todos los campos, pero no es lo mismo jugar en tu estadio que fuera”, remarcó.

A su vez, el vizcaíno recordó que estas circunstancias no van a restar importancia a la consecución del título. “Ganar LaLiga ahora tiene el mismo valor, no se desvirtúa. Se habrán jugado los 38 partidos igualmente. El problema hubiese sido que hubieran dado al Barcelona como campeón sin jugar estas once jornadas que faltan”.

Una apasionante conclusión de campeonato en la que Salinas augura que el Atlético de Madrid acabará entrando en puestos Champions. “Antes del parón estaba mejorando, y confío en su remontada final en los últimos once partidos”. Por contra, para Salinas el RCD Mallorca será “el más perjudicado” en su lucha por el descenso ya que “su situación es límite”.

Otro de los aspirantes a esos puestos europeos será el Getafe, equipo revelación en las últimas campañas. “Me parece injusto el trato hacia el Getafe y hacia Bordalás. Que si su juego es defensivo, que si va al límite... Me parece un equipazo junto a la Real Sociedad. Sabe comprar y vender muy bien, y siempre acierta con sus jugadores. Con la gran temporada además que está haciendo en Europa. Para mí ‘chapó’”, señaló.

Por último, sobre la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, Salinas apostó por jugar con público “porque es una final histórica y se merece disputar con sus aficiones”. EFE