Salinas: 'Puede ser el año del Atlético en la Liga de Campeones'

Madrid, 4 ago (EFE).- Julio Salinas, ex jugador entre otros del Barcelona y el Atlético de Madrid, consideró que este puede ser el año en el que los rojiblancos consigan su primer título de campeones de Europa dadas las circunstancias en las que van a tener lugar las rondas finales de la liga de Campeones.

'El Atlético tiene más ventaja con este formato. Lo primero porque está clasificado. El Barcelona lo tiene en principio fácil y el Real Madrid, muy complicado. Puede ser el año del Atlético. Las circunstancias de que sean pocos partidos, de entrenar, parar y jugar... creo que le pueden beneficiar', opinó el ex internacional español, que ganó el máximo entorchado continental con los azulgrana.

Sobre estos últimos, cree que son favoritos en su eliminatoria de octavos contra el Nápoles pese a las bajas: 'Estamos hablando del Nápoles, que es un buen equipo pero no es la Juventus de Turín. Si un Barcelona que aspira a ganar la Champions tiene que estar temblando contra el Nápoles con 1-1, vamos mal'.

'El Barcelona tendría que pasar aunque tuviera 4, 5 ó 6 lesionados. Le veo concentrado para que no le pasen los despistes contra la Roma y el Liverpool. Caer contra el Nápoles sería una hecatombe', añadió.

Además cree que el parón competitivo tras el final de la liga les beneficia: 'Le ha venido como anillo al dedo. El Barcelona juega con trece jugadores o catorce como mucho, siempre jugaban los mismos. Y llega un momento en el que incluso estás cansado. Este parón les ha venido fenomenal porque llegan totalmente frescos para jugar tres partidos'.

'Asimismo ha roto la dinámica de los otros, porque hay muchos equipos que se basan en el tema físico y con tanto es difícil volver a engancharlo. Además le viene bien para recuperar a algún tocado', agregó en el transcurso de un Santander UEFA Champions League Talks donde participó junto a Manolo Sanchís y Milinko Pantic.

Preguntado acerca de si lo que ha pasado en el desenlace de LaLiga Santander puede condicionar las eliminatorias de Barcelona y Real Madrid, señaló: 'Al Madrid lo que le ha dado es mucha tranquilidad. Antes del confinamiento se veía un poco sin rumbo, sin posibilidad de ganar ningún titulo. Ganar la liga te da tranquilidad, un respiro. La temporada es ya buena'.

'El Barcelona en cambio está de vacío y la presión en este caso es para él, está necesitado de ganar. Por lo menos tiene que corregir la imagen de los últimos partidos, si cae tendría que ser en semifinales contra un Bayern o algo así. En estos momentos el que tiene más necesidad y está más presionado es el Barcelona', completó.

Por otro lado valoró como acertado que no se haya destituido a Quique Setién: 'El Barcelona ha hecho bien, cambiar ahora no tiene sentido. Es una cuestión de decirle a los jugadores que estén motivados, que vayan todos a una'.

'Una situación de tema personal, de convivencia. Sabemos que en un vestuario así los jugadores inclinan la balanza hacia un sentido y otro. Habrán hablado los problemas, los habrán arreglado y es absurdo cambiarlo para una semana. No tendría sentido', consideró también.

Eso sí, cree que el destino del entrenador puede ser distinto si no se gana la Liga de Campeones: 'Si gana la Champions... ¿cómo le vas a echar? Parece imposible. En el Barcelona es muy complicado. Si ganas la Champions no tienes motivo, más teniendo en cuenta que tiene contrato en vigor. Pero si no lo hace, es otra historia'. EFE

