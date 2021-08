$!Salir de su propio clóset, la deuda del liberalismo con los derechos LGTBIQ

“A nosotros nos cuesta creer que dentro del liberalismo haya personas que se presenten como liberales pero encuentren excusas para no luchar contra la homofobia y abrazar la bandera de los derechos LGTBIQ”, añade.

El derecho a ser feliz y libre

“No es posible que el liberalismo te diga que debes rechazar a un hijo por ser diferente. Con eso estás promoviendo su sufrimiento, y el liberalismo no está relacionado con nada que genere sufrimiento”, argumenta la coautora del libro.

Antídoto contra mitos

A través de esta serie de ensayos, el objetivo de los autores es también desmitificar todos los argumentos lanzados contra los derechos de la comunidad LGTBIQ, como que se trata de libertades “especiales” o que no hay lugar para ellos por no tratarse de una condición marcada por la naturaleza.

“Hay que combatir la homofobia institucional, esa que proviene del Estado y discrimina a través de la ley y sus órganos, pero también la homofobia social, que es la que viene de la familia y de los grupos de amigos, y es esa la que intentan azuzar líderes políticos y religiosos”, comenta Álvarez.

“Hay una construcción de mitos, muchas veces producto de la religión y de líderes políticos que no entienden la diversidad sexual, la desdibujan y no se llega a comprender. Por eso ves que hay personas que dicen que es una enfermedad, cuando está demostrado desde hace 40 años que no lo es', continúa.