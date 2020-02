Sally Potter: el 'brexit' es 'una pesadilla terrible' apoyada por una minoría

Berlín, 27 feb (EFE).- La realizadora británica Sally Potter, presente en la Berlinale con su película a competición 'The Roads Not Taken', afirmó hoy que el 'brexit' es 'una pesadilla terrible' apoyada por una minoría que conduce al aislamiento.

'Es terrible, es como una pesadilla, es como una pesadilla terrible de la que estamos esperando despertar', dijo Potter en una mesa redonda con varios medios extranjeros.

Recordó que el 48,1 % de los que votaron en el referéndum -que fueron menos de dos tercios de los ciudadanos con derecho a voto- se pronunció a favor de permanecer en la UE y que sólo el 51,9 % se manifestó partidario de una salida.

Según Potter, si se piensa en toda la gente que no votó pero que tiene una opinión al respecto, probablemente, según se desprende de las encuestas que se hicieron, habrían sido mayoría los que querían permanecer en la UE.

'Así que tenemos una situación en la que una minoría está determinando los deseos de una mayoría y llevándola en una dirección catastróficamente suicida de aislamiento, de falso patriotismo. Es terrible', lamentó.

El 'brexit es, según la realizadora, algo 'totalmente destructivo y totalmente en línea con el nacionalismo y el patriotismo estadounidense'.

'Creo que mucho de esto viene de ahí, pero naturalmente Reino Unido tiene una historia de imperio colonial y hay una cierta nostalgia entre algunos en las generaciones más viejas por este tiempo pasado', dijo

No obstante, agregó, quienes más perjudicados van a salir son las generaciones jóvenes al perder libertad de movimiento y demás.

'Fue un estúpido referéndum que no era necesario para nada', afirmó.

Aunque el 'brexit' todavía no se ha hecho notar en la industria del cine, también el sector sufrirá el impacto tanto en cuestiones prácticas como de financiación, auguró. EFE