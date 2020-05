Salvini pone fin a su ocupación del Parlamento dos días después

Roma, 1 may (EFE).- El líder del partido ultraderechista italiano Liga, Matteo Salvini, ha puesto fin a la ocupación del Parlamento que había comenzado el pasado miércoles junto a 70 legisladores en protesta a la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus.

La decisión de poner fin a la protesta en el Senado y la Cámara de los Diputados se tomó la pasada noche por respeto a las personas que trabajan en esas sedes y por la festividad del Primero de Mayo, Día de los Trabajadores, tal y como dijo Salvini en Facebook.

No obstante aseguró que no descarta volver a ocupar el Parlamento si el Gobierno no gestiona correctamente la emergencia sanitaria.

Salvini había liderado la 'ocupación' desde el miércoles como señal de protesta por la, a su juicio, falta de respuesta del Gobierno a los problemas económicos derivados de la pandemia.

Pasada la medianoche del viernes, el líder ultraderechista explicó a sus seguidores en directo a través de Facebook sus ideas para luchar contra los efectos del coronavirus en el país.

Y al final de la retransmisión pidió a sus senadores que se pusieran la mascarilla y fueran abandonando el lugar diciendo sus nombres y ciudad de procedencia para despedirse de sus seguidores.

'Buena Fiesta de los Trabajadores, si vosotros estáis, nosotros estaremos para vosotros. Y siempre, primero los italianos', dijo.

Así, Salvini y sus diputados y senadores pasaron solo una noche en el Parlamento pero dijo que no estuvieron 'jugando a las caras' sino respondiendo a las preguntas de los italianos sobre alquileres, recibos e hipotecas pues, dijo, 'nadie les ha ayudado en esto'.

Sin embargo interrumpió su protesta a pesar de que había avanzado que se prolongaría 'sine die'.

La acción del líder ultraderechista, que salió del Gobierno el pasado agosto tras dinamitar su alianza con el Movimiento Cinco Estrellas, llega mientras los sondeos ven una caída de su formación.

Pero también muestran un aumento de la popularidad del primer ministro, Giuseppe Conte, al que el ultraderechista ha convertido en su principal adversario político.

La última encuesta del Instituto Ixé señala que la Liga de Matteo Salvini seguiría siendo el primer partido de Italia pero contaría ahora mismo con un 25,6 % de los votos, una caída de casi nueve puntos respecto al 34,3 % que logró en las elecciones europeas del año pasado.

Le seguirían los actuales partidos en el Gobierno, el Partido Demócrata (centroizquierda), con un 22,9 %, y los antisistema del Movimiento Cinco Estrellas, con un 16,4 %, unos porcentajes más o menos en línea con los obtenidos en aquellos comicios.

Sin embargo todo parece indicar que el mayor desvelo para Salvini es el auge de su aliada, Giorgia Meloni, líder de la formación ultra Hermanos de Italia, con la que mantiene una alianza electoral, además de con el conservador Silvio Berlusconi.

Mientras Salvini cae, Meloni aumenta sus apoyos y el sondeo le otorga un 12 % de los votos, frente al 6,5 % que consiguió en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo del 2019. EFE