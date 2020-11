Sam Burns mantiene liderato y un golpe de ventaja sobre Ortiz y Day

Houston (EE.UU.), 7 nov (EFE).- El estadounidense Sam Burns mantuvo este sábado el liderato al completarse la tercera ronda del Abierto de Houston, torneo del PGA Tour, y sumar 201 golpes (-9), uno de ventaja sobre el mexicano Carlos Ortiz y el australiano Jason Day, ambos con 202 impactos (-8), que comparten el segundo lugar.

Burns, de 24 años, que todavía no tiene un título del PGA Tour, entregó tarjeta firmada de 68 golpes (-2), en una jornada llena de contrastes con su juego.

La comenzó de manera negativa al hacer dos bogeys consecutivos (hoyos 2 y 3), pero reaccionó en el cuarto con su primer birdie de los cuatro que iba a tener.

Luego logró un eagle el octavo para seguir en el noveno y undécimo hoyos con otros dos bogeys, y al final terminar de forma segura al hacer tres birdies (13, 14 y 16).

'No tuve un buen comienzo, pero luego me adapté mucho mejor y al final pude mantener el liderato que es importante de cara a la última jornada', comentó Burns tras concluir su recorrido en el Memorial Park Golf Course, de Houston, donde por primera vez, desde el pasado marzo, asisten espectadores a un torneo del PGA Tour.

Ortiz, de 29 años, mantuvo su consistencia en los golpes largos como con los putts desde dentro del green y entregó tarjeta firmada de 67 golpes (-3) después de hacer cuatro birdies (hoyos 4, 8, 9, 16) y un bogey en el sexto.

El golfista mexicano llegará a la última jornada con todas las opciones en la lucha por conseguir lo que sería su primer título en el PGA Tour, donde todavía no conoce la victoria.

Mientras que Day, completamente recuperado de las molestias de espalda y cuello que había tenido en las semanas anteriores, confirmó que ha encontrado su mejor momento de juego al concluir el recorrido con un registro también de 67 golpes (-3) tras hacer cinco birdies y dos bogeys, el segundo en el último hoyo, lo que le costó bajar al segundo puesto.

Pero Day confirmó que busca su mejor forma en vísperas del Masters de Augusta y también tendrá la posibilidad de luchar por el título en Houston después que lleva dos años y medio sin conocer la victoria en el PGA Tour.

El austríaco Seppa Straka acabó cuarto con un registro de 66 golpes (-4) y sumó 203 (-7).

Mientras que el estadounidense Dustin Johnson, número uno del mundo, recuperado de su cuarenta forzada por el contagio al coronavirus, repitió tarjeta firmada de 66 golpes (-4) que le permitió sumar 204 (-6) y ocupar el quinto lugar.

Johnson, que estuvo perfecto en todo el recorrido con cuatro birdies, tres que logró en la primera mitad y el cuarto en la segunda, también se presenta con candidato a luchar este domingo por el título del torneo que reparte premios por valor de siete millones de dólares.

El argentino Fabián Gómez ascendió tres puestos tras ubicarse decimoctavo con 208 golpes (-2) después de entregar tarjeta firmada de 69 tiros (-1), el mismo registro que tuvo en la segunda ronda.

Gómez, de 42 años, hizo un bogey en el hoyo 8 y se recuperó con dos birdies en el 13 y 16, respectivamente.

Mientras que el venezolano Jhonattan Vegas mostró su mejor juego desde que comenzó el torneo al conseguir un registro de 68 golpes (-2), que le permitió ascender 26 puestos en la clasificación provisional y ocupar el 34, que comparte con otros 11 golfistas.

Vegas, de 36 años, tuvo una primera mitad de recorrido perfecto al sumar dos birdies y comenzó la segunda con el tercero del partido, pero luego cometió dos bogeys seguidos en los hoyos 13 y 14, para compensar con el cuarto birdie de la jornada en el 17, un par de 4. EFE