Sam Lowes logra su cuarta 'pole' del año

Juan Antonio Lladós

Spielberg (Austria), 14 ago (EFE).- El británico Sam Lowes (Kalex) consiguió su cuarta 'pole position' de la temporada y la decimoquinta en la categoría al ser el más rápido de entrenamientos para el Gran Premio de Austria de Moto2 en el circuito Red Bull de Spielberg, por delante del español Raúl Fernández (Kalex) y el japonés Ai Ogura (Kalex).

El líder del mundial, el australiano Remy Gardner (Kalex) se fue por los suelos en la última vuelta en la curva uno y se tuvo que conformar con la quinta plaza, aunque aún fue peor para el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) -tercero en la tabla de puntos a 44 de aquél-, que sufrió otra caída que le impidió mejorar sus tiempos y acabó relegado a la decimosexta posición.

En la primera clasificación el español Albert Arenas (Boscoscuro) tuvo más problemas de los previstos y no se pudo clasificar pues aunque estaba recuperando terreno y ocupaba la quinta posición se fue por los suelos en la curva seis al encontrarse por delante a un grupo que iba más despacio y salirse de la trayectoria prevista.

Arenas se tuvo que conformar con la quinta plaza, superado por los italianos Stefano Manzi (Kalex), Fabio di Giannantonio (Kalex) y Niccolo Bulega (Kalex), además del británico Jake Dixon (Kalex).

Tampoco lograron el pase a la segunda clasificación ni Xavier Vierge (Kalex) ni Héctor Garzó (Kalex).

En la segunda clasificación enseguida se pudo ver como el líder del mundial, el australiano Remy Gardner (Kalex) tomó la iniciativa al ponerse primero con un muy buen tiempo de 1:29.509 con el que superaba por apenas 29 milésimas de segundo a Arón Canet (Boscoscuro) y en 85 milésimas a Augusto Fernández (Kalex), pero todavía con casi toda la sesión por delante.

Apenas una vuelta después Gardner volvió a 'arañar' milésimas a su mejor tiempo (1:29.453), pero tras él atravesaron la línea de llegada más rápido tanto Sam Lowes (1:28.879), Ai Ogura (1:28.902), Arón Canet (1:29.015), Augusto Fernández (1:29.030) y hasta tres pilotos más.

La lucha por la 'pole position' no había hecho más que empezar pero el ritmo era frenético y muy rápido, lo que propició algunos errores, como el de uno de los candidatos a la victoria y último vencedor aquí, el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) en la curva nueve, que dejó su moto dañada y no pudo terminar la tanda.

En pista, el japonés Ai Ogura superó a Sam Lowes por 24 milésimas de segundo en su cuarta vuelta para poner el tiempo de referencia de la categoría en 1:28.802, todavía muy lejos del récord absoluto que este fin de semana ha establecido Remy Gardner al rodar en 1:28.153.

En su penúltima vuelta Augusto Fernández se quedó a nueve milésimas del registro de Ai Ogura, al que sólo batieron el británico Sam Lowes (1:28.659) y el español Raúl Fernández (Kalex), que acabó a 68 milésimas del inglés.

En esa pelea no entró el líder del mundial, el australiano Remy Gardner, que se fue por los suelos en la curva uno y aunque no se hizo daño físico, ya no pudo optar a mejorar y se tuvo que conformar con la quinta posición, entre los españoles Augusto Fernández y Arón Canet, que estarán en la segunda línea de salida.

Marcos Ramírez (Kalex) fue duodécimo, con Jorge Navarro (Boscoscuro) decimocuarto. EFE

