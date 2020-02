Londres, 2 feb (EFE).- El cineasta británico Sam Medes ganó este domingo el Bafta al mejor director por su película '1917', durante la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Mendes, que hace un mes se llevó el Globo de Oro en esta misma categoría, se impuso a Martin Scorsese ('The Irishman'), Todd Phillips ('Joker'), Quentin Tarantino ('Once upon a time...in Hollywood') y Bong Joon-ho ('Parasite'). EFE