Sam Smith publicará el 30 de octubre su tercer disco de estudio, 'Love Goes'

Madrid, 18 sep (EFE).- Sam Smith publicará el 30 de octubre su tercer disco de estudio, que debería haberse lanzado la pasada primavera con el título de 'To Die For' y que, a causa de los estragos de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, finalmente llevará por nombre 'Love Goes'.

El anuncio, realizado este viernes por su discográfica, ha coincidido con el lanzamiento de un nuevo tema extraído de su próximo álbum, 'Diamonds', que narra 'una desafiante historia de amor vivida sin remordimientos' y cuenta con un videoclip dirigido por Luke Monaghan, cocreador del emblemático 'How Do You Sleep'.

Entre los colaboradores que han ayudado a dar forma 'Love Goes' se encuentran Steve Mac (Ed Sheeran, Celine Dion), Shellback/MXM (Robyn, P!nk, Britney Spears) y el cantautor y productor Labrinth en la canción dará nombre al álbum. La nómina de autores también incluye al equipo Stargate y el miembro de Disclosure Guy Lawrence.

'Los últimos dos años han sido la época más experimental de mi vida, tanto personal como musicalmente. Cada vez que iba al estudio, me hacía una promesa a mí mismo: que no tendría limitaciones. El resultado ha sido mágico, terapéutico y divertido', ha dicho el intérprete y compositor británico sobre el que será su tercer LP.

Universal Music ha trasladado los nombres de las canciones que conformarán el disco: 'Young', 'Diamonds', 'Another One', 'My Oasis (con la participación de Burna Boy), 'So Serious', 'Dance (‘Til You Love Someone Else)', 'For The Lover That I Lost', 'Breaking Hearts', 'Forgive Myself', la citada 'Love Goes' con Labrinth) y 'Kids Again'.

Además, entre los temas extras se incluirán sencillos lanzados en los meses previos que se han convertido ya en éxitos del británico, véase 'Dancing With A Stranger' con Normani, 'How Do You Sleep?', 'I’m Ready' con Demi Lovato o 'Promises' junto al productor y DJ Calvin Harris.

Smith (Londres, 1992) debutó en la industria discográfica en 2014 con su disco 'In The Lonely Hour', que le llevó al número 1 en Reino Unido y le deparó cuatro premios Grammy: mejor álbum de pop vocal, mejor nuevo artista, grabación del año y canción del año.

No son los únicos galardones cosechados, ya que su canción 'Writings On The Wall', de la BSO de la película de la saga de James Bond 'Spectre' (2015) se llevó un Globo de Oro y el Óscar de Hollywood al mejor tema musical, antes de la publicación de su segundo álbum, 'The Thrill Of It All' (2017). EFE