Samaranch: 'Las medidas son estrictas, pero hay que respetar al anfitrión'

Natalia Arriaga

Madrid, 18 jul (EFE).- Juan Antonio Samaranch, miembro del COI, es consciente de que las 'medidas estrictas' impuestas a los participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio son incómodas, pero aseguró que respetarlas es un gesto de 'respeto' hacia los anfitriones japoneses, de quien elogió 'su generosidad'.

'Son reglas estrictas y que nos impedirán interactuar, pero son las que ellos han decidido y hay que respetarlo. No podemos sino agradecer la generosidad de los anfitriones, sin la cual no podríamos celebrar esta gran fiesta de la humanidad', comentó Samaranch a Efe horas antes de viajar desde Madrid a la capital nipona.

'Si yo invito a alguien a mi casa no me gusta que el invitado marque las reglas, tiene que respetar lo que yo le pido', insistió.

Movilidad limitada, restricciones de acceso, confinamientos preventivos, controles continuos, rastreos de ubicación y unos trámites burocráticos interminables son algunas de las dificultades a las que tienen que hacer frente los participantes mientras dure su estancia en Tokio.

Las competiciones se disputarán a puerta cerrada pero, a juicio de Samaranch, los aficionados seguirán igualmente las pruebas 'de otras maneras'.

'Aquí lo verdaderamente importante es que los atletas han podido mantener su ilusión y que van a demostrar sobre las pistas su excelencia', dijo.

La pandemia de covid obligó a aplazar los Juegos un año. Después, los rumores de cancelación acompañaron casi hasta el final a los organizadores.

'No sé si los Juegos han estado o no cerca de suspenderse, pero el caso es que debían haberse inaugurado hace un año y no pudo ser. Ahora vamos a hacerlos. Con muchas restricciones, pero vamos a hacerlos', indicó Samaranch, hijo del que fue presidente del COI y él mismo exvicepresidente del organismo.

Más de un 80 % de los participantes llegarán vacunados gracias a un acuerdo del COI con las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, un movimiento que Samaranch considera decisivo para el éxito de los Juegos.

'Lo importante era que los deportistas y nuestros anfitriones japoneses estuvieran seguros', señaló.

En vísperas de los Juegos el dirigente español participará en la 138 Sesión del COI. Samaranch destaca el hecho de que la Sesión pueda celebrarse de forma presencial por primera vez desde la asamblea de enero de 2020 en Lausana (Suiza).

'Más que el contenido en sí, que es importante, lo significativo es que podemos reunirnos de nuevo para repasar el estado de los asuntos olímpicos', dijo.

Durante la Sesión el comité organizador de Tokio 2020 presentará su último informe y la asamblea votará la recomendación del COI de conceder los Juegos de 2032 a la ciudad australiana de Brisbane.

'Brisbane es una buena noticia. Es un proyecto que está en consonancia con nuestra Agenda 2020+5, en un país muy conocedor del deporte y que puede demostrar al mundo que los Juegos Olímpicos son buenos para una comunidad, también desde el punto de vista económico', afirmó Samaranch. EFE

nam/apa