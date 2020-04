Samayoa afirma que pausa en el torneo obligó a innovar en los entrenamientos

Guadalajara (México), 8 abr (EFE).- El mexicano Fernando Samayoa, entrenador del Atlas de la liga femenina, aseguró este miércoles que la pausa del torneo Clausura 2020 para evitar la propagación de la COVID-19 obligó a los equipos a innovar en las formas de entrenar.

'Esta pausa nos ha hecho innovar para seguir entrenando, llevamos un entrenamiento físico mediante una plataforma que sí es complicado pero lo más importante es no perder esa conexión y no estar ni un solo día sin conversar con ellas', explicó en videoconferencia.

La liga femenina del fútbol mexicano fue suspendida el pasado 15 de marzo después de la fecha 9 del torneo como medida para evitar el contagio de la enfermedad que suma 3.181 casos confirmados en México con 174 fallecidos.

Las jugadoras del Atlas trabajan en sus casas bajo la supervisión del cuerpo técnico y con la zozobra de que la Federación Mexicana de Fútbol decida cancelar el torneo.

'No sabemos qué pueda pasar, pero nosotros seguimos trabajando por ser responsables, por esta institución, no sabemos si el día de mañana diga la liga que se termina todo esto y ahora no es lo más importante la liga, sino quedarnos en casa', dijo el estratega.

Las rojinegras se mantienen en el segundo lugar de la clasificación con 22 puntos de 27 posibles con siete juegos ganados, un empate y una derrota.

Samayoa se dijo confiado en que el equipo pueda mantener el buen paso en el torneo y sea uno de los cuatro clasificados a la liguilla.

'Creo en este plantel, en sus capacidades y en lo que nosotros jugamos, en el trabajo que hacemos, pero sobre todo confío en el conjunto y que no hay nada más importante que el espíritu del equipo, del partido a partido e ir consiguiendo punto tras punto. Para nosotros hoy lo más importante es estar en primer lugar', señaló.

'La convicción, tener esa mentalidad de afrontar partido a partido y por supuesto que vamos a llegar al título', agregó.

Cuando se reanude la liga, el equipo visitará al Monterrey, en la décima jornada de la liga. EFE