Sampaoli quiere impresionar al Mineiro con su estilo: 'No es ganar por ganar'

Sao Paulo, 9 mar (EFE).- El argentino Jorge Sampaoli dijo este lunes en su presentación como nuevo entrenador del Atlético Mineiro brasileño que quiere impresionar al equipo de Belo Horizonte con su particular estilo ofensivo de juego: 'No es ganar por ganar, es ganar de una forma'.

'Desde que surgió la oportunidad, estoy trabajando mucho para generar algo que impresione a la ciudad y al universo del Atlético, para llevar al club al lugar en el que realmente debe estar. Tenemos mucho trabajo por hacer', afirmó Sampaoli en una rueda de prensa en la ciudad deportiva del Mineiro.

El exseleccionador de Chile y Argentina afrontará su segunda experiencia en los banquillos de Brasil, tras dirigir al Santos la pasada temporada, en la que sorprendió con una meritoria segunda posición en el Campeonato Brasileño que ganó el Flamengo, también campeón de la Copa Libertadores.

Firmó un vínculo con los 'gallos' hasta diciembre de 2021 y sustituirá en el cargo al venezolano Rafael Dudamel, que fue despedido dos meses después de asumir el cargo tras caer a las primeras de cambio en la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil.

Sampaoli, a punto de cumplir 60 años, indicó que, bajo sus órdenes, el Atlético Mineiro 'tendrá un juego de ataque' a través del cual 'intentará ser protagonista todo el tiempo, contra cualquier equipo y en cualquier campo'.

'Sin ningún tipo de temor o resguardo. Es lo que me identifica y fue eso lo que me trajo aquí. No es ganar por ganar, es ganar de una forma y de aquí a un tiempo espero que el Atlético tenga una forma', indicó.

Tras la presentación, dirigió su primer entrenamiento como director técnico del Atlético Mineiro, al que vio el sábado pasado con 'mucho nerviosismo, mucha lucha y poco juego', pese a la victoria por 2-1 sobre el otro equipo de Belo Horizonte, el Cruzeiro.

'Tenemos convencer y entusiasmar a todos los que están aquí. Nadie imaginó que el Santos pudiera llegar adonde llegó, tenemos que ser inteligentes, analíticos. Lograr un equipo que ilusione a la gente y no al revés. Tenemos que emocionar de adentro hacia fuera', manifestó.

'Necesitamos hacer todo muy rápido con inteligencia para enfrentar torneos muy exigentes', añadió.

Sobre los constantes cambios de entrenador en Brasil, afirmó que 'lamentablemente, la exigencia que hay en el ambiente' genera una 'obligatoriedad' por rápidos resultados, lo que a su vez provoca 'mucha inestabilidad en el fútbol, y por encima de todo, para los técnicos'.

'Voy a intentar usar mi experiencia para crear una expectativa y mostrar que tenemos un camino largo por delante. El Atlético está mal hace un tiempo y tenemos que levantar la cabeza', explicó.

'Por aquí pasaron grandes jugadores y tenemos que estar a la altura', sentenció. EFE