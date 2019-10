Samuel del Val: 'Me tengo que centrar en mi vuelta'

Madrid, 5 oct (EFE).- El español Samuel del Val, segundo clasificado en el Mutuactivos Open de España de golf, comentó que en la jornada del domingo se tiene que centrar en su vuelta ante la desventaja de cinco golpes que tiene con respecto a su compatriota Jon Rahm, defensor del título.

'Contento' por haber presentado una tarjeta de 69 golpes, dos bajo par, Samuel del Val explicó que este sábado 'no' ha dado 'tantos golpes de calidad'. 'Los dos primeros días he jugado muy ordenado, cogiendo muchas calles y 'greenes'. Hoy no le he pegado a la bola tan bien como esperaba', lamentó el bilbaíno.

'A cinco golpes del líder, me tengo que centrar en mi vuelta', dijo al ser preguntado sobre sus opciones de ganar el domingo, lo que sin duda supondría un gran impulso a su carrera.

'Me cambiaría la vida a la hora de tener un sitio donde jugar el año que viene', confesó Del Val, que en la actualidad ocupa el puesto 1.413 del ránking mundial y no tiene garantizada su participación en ningún circuito profesional el próximo curso. EFE