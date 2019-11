San Luis no tiene excusas ante los reveses, asegura su entrenador

México, 23 nov (EFE).- El mexicano Luis Francisco García, entrenador del Atlético San Luis del fútbol mexicano, aceptó que su equipo no tiene excusas ante los fracasos y reconoció que este sábado fue dominado por Cruz Azul, vencedor por 3-1.

'El balance que hago es negativo, yo dirigí cuatro partidos y sólo ganamos un juego y perdimos tres. Hoy Cruz Azul nos dominó ampliamente y no hay excusa, tuvimos pocas oportunidades de gol y ahí está el resultado, ganaron con justicia', confesó el timonel.

Atlético San Luis es franquicia en el fútbol mexicano del Atlético de Madrid de la Liga española y García fungió como técnico interino en las últimas cuatro fechas.

García, entrenador de la categoría Sub-20 antes de pasar al primer equipo, es el tercer timonel que ocupó el cuadro rojiblanco durante el torneo de Apertura; los otros dos fueron el mexicano Alfonso Sosa, y el uruguayo Gustavo Matosas.

'El compromiso con la directiva fue sólo para dirigir cuatro partidos, yo tengo contrato hasta mayo con la categoría sub'20 y serán ellos los que decidan qué sigue', detalló.

Cuestionado sobre la supuesta partida del argentino Ricardo Centurión a su país un día antes de que San Luis cerrará el torneo en el Estadio Azteca, García aseguró que una lesión fue el motivo de la ausencia del delantero.

'Centurión y los rumores de que ya se fue no son ciertos, yo no estoy enterado de eso, él no pudo entrenar por una lesión en un rodilla y por eso no pudo viajar', aseveró.

San Luis terminó el Apertura en la posición 15 con 20 puntos producto de seis triunfos, dos empates, 10 derrotas, y sin opción para calificarse a la Liguilla para pelear por el título del fútbol mexicano.

Uno de sus puntos más débiles fue la línea defensiva, la tercera peor del torneo con 31 goles recibidos, empatado con Puebla.

Luego de la derrota en el último partido del Apertura, San Luis empezará sus vacaciones y la búsqueda del director técnico que encabezará el proyecto de cara al Clausura 2020.EFE