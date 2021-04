San Miguel: 'Da igual quién juegue, al Madrid siempre hay que respetarlo'

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 4 abr (EFE).- A Adrián San Miguel (Sevilla, 1987) no le tiembla el pulso para afirmar que el Real Madrid no está tan fuerte como en los últimos años, pero se apresura a añadir que siempre hay que respetarlo y que es peligroso en cualquier situación.

'A nosotros nos ha pasado algo similar', aclara el portero del Liverpool, quien repasa con Efe la eliminatoria contra los blancos, en la que se decidirá la temporada de uno y otro y que servirá de revancha a la famosa final de la Champions de 2018.

Pregunta: ¿Qué ambiente se respira en el Liverpool?

Respuesta: Ya sabemos que la temporada está siendo irregular desde el principio. No nos han ido las cosas como esperábamos, con las expectativas que teníamos de la temporada pasada, que fue histórica y memorable para el club. Este año, por unas cosas o por otras, no hemos conseguido los resultados que esperábamos y estamos en una situación en la que el objetivo principal lo hemos tenido que cambiar y concentrarnos en otros aspectos.

P: ¿Qué ha cambiado para que este año el equipo no vaya bien?

R: No son excusas, pero principalmente las lesiones de principios de temporada no nos han acompañado. Hemos perdido jugadores clave, no solo Virgil... Ha habido una especie de maldición en la posición de central y lo hemos sufrido. Al final somos profesionales, tenemos una gran plantilla y tenemos que sacarlo adelante como podamos. Esa frescura y esa confianza que teníamos el año pasado cuando todo iba bien rodado se ha perdido en los momentos clave. Se le une una temporada atípica sin público, con lo que ayuda Anfield. Lo hemos sufrido también.

P: ¿Ha perdido ambición el Liverpool después de ganarlo todo?

R: Para nada. No creo que ese haya sido el problema este año. Lo que queremos es repetir, seguir ganando. Una vez que estás en la cima y rodeado de los títulos del año pasado, el equipo lo que ha querido es mantener el buen momento desde el principio. Pero las temporadas son diferentes y lo que hemos vivido en el último año ha sido inusual. Para el Liverpool también ha sido muy diferente y hay que remendarlo de la mejor manera posible.

P: En una eliminatoria entre dos históricos de la competición, ¿da igual la posición en liga, el momento actual?

R: Totalmente. La Champions, siendo una competición especial, diferente. Te cambia el chip. A nosotros nos ha pasado en estos últimos partidos. En Premier no hemos estado bien, pero hemos pasado una eliminatoria dura con el Leipzig. Contra el Real Madrid iremos allí con todo el respeto que hay que tenerle a un gran club, pero con la ambición de pasar la eliminatoria. A Madrid vamos con todo.

P: ¿Cómo se ve al Madrid desde allí? ¿Qué fortalezas tiene?

R: Hemos estado los dos equipos más o menos ahí. No está tan fuerte como en los últimos años. A nosotros nos está pasando algo similar, pero da igual, el Madrid es siempre peligroso. En ataque tiene jugadores que te hacen mucho daño al contragolpe. Es un equipo de transiciones rápidas, parecido a nuestro estilo de juego. En el medio campo qué te voy a contar con la calidad de Luka Modric y el momento que está pasando. El Madrid es el Madrid y va a ser una eliminatoria complicada.

P: Si pudiera, ¿qué le quitaría al Madrid?

R: Solo uno... es difícil especificarte un solo futbolista. Tiene grandes jugadores en todas sus líneas. Si te quito a uno te entra otro, quizás de otras cualidades pero que te hace un trabajo formidable también. No me puedo arriesgar a uno solo. Esto se dirimirá por los pequeños errores que pueda tener uno y otro.

P: ¿Cómo se ha tomado el enfrentamiento Salah tras lo de 2018?

R: No hemos tenido mucho tiempo de pensar en ello porque fue el sorteo, jugamos el último partido y cada jugador se fue con su selección. No hemos tenido tiempo de hablar de ese enfrentamiento y de esa mala disputa. No es el mejor recuerdo que se pueda tener desde Liverpool, pero han pasado muchas cosas desde aquello. No nos hemos enfrentado a ellos de nuevo, pero no creo que afecte eso ni mucho menos a Salah.

P: ¿Pero existe ambiente de revancha?

R: De revancha o venganza no creo. En el fútbol vuelven los enfrentamientos entre diferentes equipos cada poco tiempo. Para nosotros es una oportunidad de demostrar que aquí está el Liverpool. 2018 fue hace unos años atrás y pasó lo que pasó. No hay que volver a refrescar ese mal recuerdo. El Liverpool ha cambiado bastante desde ese momento y el Real Madrid también.

P: ¿Se imagina un Liverpool sin Klopp?

R: Sinceramente, no. Creo que los rumores de su marcha no tienen mucha veracidad. El entrenador está contento aquí después de todo lo bueno y los cambios que ha conseguido realizar en el club desde que llegó. Nadie, incluso tras los malos resultados en la Premier League, se ha cuestionado su continuidad. Todavía le quedan varios años de contrato y los quiere cumplir. EFE