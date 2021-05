Sánchez decidirá sobre indultos a independentistas pensando en 'la concordia'

Bruselas, 25 may (EFE).- El presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que para decidir si el Ejecutivo indultará o no a los independentistas catalanes presos tendrá en cuenta valores constitucionales como los de 'la concordia, el diálogo y el entendimiento', pero no 'la venganza ni la revancha'.

Sánchez se ha referido a la decisión que ha de adoptar el Ejecutivo en relación con esos indultos en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.

Ante la interpretación de que sus palabras sugieran su posición favorable a la concesión de los indultos frente a sus manifestaciones de 2019 en las que dijo que deberían cumplir íntegramente sus penas, el jefe del Ejecutivo recalcó que 'es muy importante mirar hacia el futuro y aprender de los errores'.

El jefe del Gobierno español ha subrayado que la decisión se adoptará cuando proceda tras un debate que se lleva arrastrando desde 2017, y una vez que el Tribunal Supremo emita su informe preceptivo.

Sánchez ha recordado que, como líder de la oposición, apoyó en 2017 la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña y en defensa de la integridad territorial del país.

Una decisión que adoptó porque entendía que se trataba de una cuestión de Estado que exigía del concurso y apoyó de los principales partidos.

Por todo ello ha insistido en que tiene muy claro que la decisión que tome va a tener muy presentes valores constitucionales como 'la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no sólo a la sociedad catalana sino al conjunto de la sociedad española en 2017, y el encuentro'.

'Esos principios y valores constitucionales serán los que para mí como presidente del Gobierno pesarán en la decisión que tome el Gobierno. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado -ha apostillado- son la venganza o la revancha'.

De la misma forma, ha resaltado la necesidad de que los partidos soberanistas respeten la ley y la Constitución pero, a la vez, que todos los políticos intenten 'superar fracturas' y reencontrarse.

Tras insistir en que el Tribunal Supremo debe emitir primero su informe, ha recordado que se trata de once expedientes distintos, no sólo uno, y que afectan a cada uno de los políticos que están cumpliendo condena.

'Cada uno de ellos tiene su realidad, sus circunstancias, y vamos a analizar todas y cada una de ellas', ha añadido Sánchez, quien ha echado de menos por parte del PP la lealtad que él afirma que demostró en la cuestión catalana con el Gobierno de Mariano Rajoy 'en momentos muy desgarradores'.

A su juicio, todos deben mirar al futuro, aprender de los errores y 'abrazar valores constitucionales' que facilitan la concordia. EFE