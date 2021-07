Sánchez destaca la aportación de España al progreso hacia igualdad de género

París, 1 jul (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, destacó este viernes el trabajo y la contribución del país al progreso hacia la igualdad de género, tanto a nivel nacional como global.

'Si las mujeres no participan en todas la políticas no va a haber crecimiento sostenible, no va a haber prosperidad', y por eso 'España quiere liderar con el ejemplo', afirmó Sánchez en una intervención por vídeo ante el Foro Generación Igualdad, que durante tres días discute en París como seguir promoviendo la igualdad de género.

A nivel interno, Sánchez explicó cómo el plan español de relanzamiento económico incluye inversiones y reformas específicamente 'dirigidas a cerrar la brecha de género', y que la ley de Transición Energética también tiene un enfoque de género.

En el plano exterior, afirmó que 'la cooperación española ha convertido la política de genero en su seña de identidad'.

Destacó el apoyo de España al fondo Ellas Plus (con 1,45 millones de euros este año) para impulsar a nivel global la participación efectiva de las mujeres en la vida política, y en el fondo Educa (2,4 millones en 2021) para tratar de reducir la brecha digital en educación.

Sánchez destacó el compromiso de su Gobierno contra 'la lacra' de la violencia de género y su apoyo al acuerdo de todos los sectores de la cultura para luchar contra las representaciones sexistas, la violencia de género y el acoso sexual en el cine, la música, la publicidad, los videojuegos o los juguetes.

El jefe del Gobierno español fue presentado por la coordinadora del panel, la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, como 'un campeón en la lucha contra la desigualdad'.

Además, Byanyima destacó que España 'es uno de los países con una política exterior más feminista' ya que esta misma semana su Gobierno dio un 'paso adelante valiente' al dar luz verde a la ley trans y sobre elección de género. EFE