Sánchez llama a la movilización para acabar con el 'bloqueo' político español

Rafael Cañas

Madrid, 28 oct (EFE).- El líder socialista español y jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llamó este lunes a una movilización de los ciudadanos para poner fin al 'bloqueo' político que ha forzado la celebración de cuatro elecciones en cuatro años.

Sánchez, en la presentación del lema de la campaña electoral de su partido (el PSOE), 'Ahora sí', pidió 'reunir todas las fuerzas que sea posible' en los comicios del 10 de noviembre para lograr 'un Gobierno fuerte'.

Los partidos políticos españoles aceleran hoy su carrera a las elecciones parlamentarias del 10 de noviembre, en un intento de movilizar y animar a unos ciudadanos aún poco motivados a acudir a las urnas por cuarta vez desde diciembre de 2015.

La incapacidad de los partidos en lograr pactos durante cinco meses tras las pasadas elecciones del 28 de abril, que ganó el PSOE sin mayoría suficiente, forzó la repetición de estos comicios, sobre todo por la falta de entendimiento entre el Partido Socialista (en el poder) y la coalición izquierdista Unidas Podemos (UP) a la hora de forjar una coalición.

Precisamente el eslogan de campaña que hoy presentó el PSOE es 'Ahora sí', en una alusión a que no se repetiría el bloqueo que paralizó la vida política y que impidió a Sánchez repetir en el cargo.

LOS SONDEOS PREDICEN QUE NO HABRÁ MAYORÍAS CLARAS

Una serie de sondeos de opinión publicados este lunes por varios periódicos coinciden en que ninguno de los dos bloques de partidos (izquierda y derecha) obtendría una mayoría, por lo que o se rompen esos bloques o la gobernabilidad de España dependería de nuevo de los partidos independentistas.

'¿Para cuándo las terceras elecciones?', se preguntaba de forma irónica un analista en un programa radiofónico.

Todos los sondeos coinciden en que el PSOE sería el partido más votado, pero sin mejorar sus resultados de abril e incluso con ligeras pérdidas, para obtener entre 118 y 123 diputados (ahora tiene 123) en un Congreso de 350 escaños.

El conservador Partido Popular (PP) sería el gran beneficiado de esta repetición electoral y se acercaría a los cien diputados (actualmente tiene 66), gracias sobre todo al desplome del liberal Ciudadanos (C's), que pasaría de 57 a entre 16 y 19.

Precisamente la debacle de C's impediría un eventual pacto de centroizquierda del PSOE con los liberales. Tras las elecciones de abril, esa alianza hubiera tenido una mayoría absoluta en el Congreso pero el líder liberal, Albert Rivera, se opuso rotundamente a pactar con Sánchez.

Ahora que Rivera se ha abierto a la hipótesis de un posible pacto postelectoral con los socialistas, las cifras de las encuestas apuntan a que los liberales ya no serían clave para formar una mayoría de gobierno.

La formación izquierdista Unidas Podemos, que ahora tiene 42 diputados, quedaría en un arco entre 32 y 41, perjudicada por la aparición de su escisión Más País (que obtendría de 3 a 5 diputados).

EXIGENCIAS CONTRAPUESTAS A SÁNCHEZ SOBRE PACTOS

El líder de UP, Pablo Iglesias, urgió hoy a Sánchez a que se comprometa a que no pactará con el conservador PP en una 'gran coalición' y denunció que 'hay un plan' para que su formación no forme parte del futuro Ejecutivo.

En el lado opuesto, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, exigió al líder socialista que aclare si quiere pactar una mayoría de Gobierno con los independentistas catalanes.

Los sondeos apuntan a que el ultraderechista Vox podría salir beneficiado, e incluso ser el tercer partido del Parlamento español, beneficiado por las tensiones independentistas en Cataluña.

En Cataluña, una encuesta divulgada hoy otorga hasta cuatro escaños a la formación independentista y anticapitalista CUP, lo que supondría un vuelco en esa región, donde la violencia secesionista ha dominado el debate político nacional en las últimas dos semanas. EFE