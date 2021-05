Sánchez rechaza que la UE condicione ayuda a Marruecos con la crisis de Ceuta

Bruselas, 25 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró esté martes su llamamiento a Marruecos para que respete las fronteras españolas, pero rechazó que la Unión Europea condicione las ayudas a este país con la crisis provocada con la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta.

Sánchez reclamó el respeto a la integridad de las fronteras españolas, y por tanto de la UE, en su comparecencia ante los periodistas al término de la reunión del Consejo Europeo en la que los líderes comunitarios trasladaron su solidaridad a España ante los hechos acaecidos en Ceuta.

El jefe del Ejecutivo se hizo eco de ese apoyo y reiteró sus llamadas a Marruecos para que haya un respeto y confianza mutuos.

Al plantearle si la UE debería condicionar sus ayudas a Marruecos al respeto que demuestre a las fronteras españolas, Sánchez respondió con un 'no' rotundo.

Una negativa que explicó por su deseo de tener las mejores relaciones con Marruecos, como cree que demuestra el hecho de que la semana pasada, de acuerdo con lo previsto con anterioridad, el Gobierno español aprobara 35 millones de euros para la cooperación policial con ese país.

'España siempre ha querido tener las mejores relaciones con Marruecos incluso en los peores momentos', afirmó el socialista Sánchez, quien recalcó que ambos países tienen mucho más que ganar colaborando que estando enfrentados.

Tras reiterar que Marruecos no puede olvidar que no tiene mejor aliado en la UE que España para defender muchos de sus intereses estratégicos, pidió no mezclar la llegada de inmigrantes irregulares con la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

'¿Me quiere decir que en 48 horas entraron 10.000 inmigrantes marroquíes en Ceuta en respuesta a una acción humanitaria del Gobierno de España? No hay que mezclar cosas', se preguntó y respondió a renglón seguido el presidente del Gobierno.

Sánchez insistió en la españolidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y apeló a la discreción ante la posibilidad de que esté habiendo contactos entre los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países para lograr una salida a la crisis. EFE