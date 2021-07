Sánchez traslada a los principales inversores de EEUU el potencial de España

Nueva York, 21 jul (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, trasladó este miércoles en Nueva York a representantes de los principales fondos inversores y de instituciones financieras de Estados Unidos el potencial que ofrece España como destino de sus operaciones.

Sánchez inició en Manhattan una gira económica que lo llevará también a Los Ángeles y San Francisco con el objetivo de detallar las expectativas de España ante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de su economía.

Tras una entrevista en el canal MSNBC, el jefe del Ejecutivo prosiguió su agenda oficial reuniéndose con una docena de altos ejecutivos de grupos de inversión y diversas organizaciones e instituciones.

En concreto, se vio en la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York con representantes de Ares Management Corporation, Bank of America, Blackstone, Bank of New York Mellon, Brookfield Asset Management, Fidelity, JP Morgan, LCatterton Partners, Lone Star Funds, Morgan Stanley, Providence Equity Partners, Soros Fund Management, Wellington Management Group y AmCham Spain.

A todos ellos explicó los ejes principales del Plan de Recuperación de la Economía Española tras el golpe causado por la pandemia de coronavirus.

Una pandemia que Sánchez viene repitiendo que debe servir como oportunidad para la modernización y digitalización de la economía y que tiene como uno de sus principales baluartes los fondos europeos.

Pero a la vez que el plan está convencido de que va a transformar la economía española, considera que supone también una oportunidad para inversores extranjeros.

De ahí este viaje a Estados Unidos y la serie de reuniones que, como la de este miércoles en Nueva York, va a mantener durante su gira para invitar a la inversión en España.

Pero además de ese encuentro conjunto, su agenda incluyó otros dos de especial relevancia, un almuerzo de trabajo con el empresario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, en la sede de su compañía, y una entrevista con Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, el mayor gestor de fondos del mundo.

El Gobierno español afirma que todos ellos tenían interés en reunirse con Sánchez y que el jefe del Ejecutivo deseaba contarles de forma pormenorizada la agenda de transformación y modernización de la economía española.

Durante su jornada en Nueva York, el presidente del Gobierno español participará en una entrevista-coloquio organizada por Reuters e inaugurará la nueva Oficina Comercial de España en esta ciudad antes de emprender viaje a Los Ángeles, segunda etapa de su gira. EFE

