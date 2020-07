Sánchez y Conte urgen a UE a cerrar acuerdo sobre el fondo de reconstrucción

Madrid, 8 jul. (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo italiano, Giuseppe Conte, coincidieron este miércoles en la necesidad urgente de que la Unión Europea llegue a un acuerdo para aprobar el fondo de recuperación tras el COVID-19 y pidieron unidad entre los socios europeos.

'La premura es clave', ya que si se retrasa, el alcance de la respuesta no va a ser la misma', dijo Conte durante una rueda de prensa conjunta de ambos mandatarios, idea con la que coincidió el político español, quien afirmó que 'julio tienen que ser el mes del acuerdo'.

Los Veintisiete llevan semanas negociando la aprobación de un fondo de recuperación, ante la crisis sanitaria y económica derivada de la expansión de la pandemia del coronavirus y que la Comisión propone que sea de 750.000 millones de euros (unos 847.000 millones de dólares), de los cuales 500.000 millones serían subvenciones a fondo perdió directas y los 250.000 restantes a préstamos.

Tanto Conte como Sánchez destacaron la importancia de aprobar este fondo para el futuro de la Unión Europea.

'Europa tiene que dar una respuesta política ambiciosa', ya que, en su opinión, 'lo que está en tela de juicio es el mercado único'.

También Sánchez insistió en que 'Europa tiene que ser la respuesta a la crisis proveniente de la pandemia de la COVID-19' y calificó la aprobación del citado fondo como 'un hito', 'un paso inédito, histórico en la construcción de este proyecto común que es Europa'.

Conte visitó hoy a Sánchez después de reunirse ayer con el primer ministro de Portugal, António Costa, para preparar la cumbre de líderes europeos que se celebrará en Bruselas los días 17 y 18 de julio, donde también discutirán el presupuesto plurianual de 1,1 billones de euros.

No obstante, tanto Conte como Sánchez insistieron en que con estos encuentros no se pretende una alianza de los países del sur. 'No hablamos de una división geográfica', dijo Sánchez, coincidiendo con el político italiano, quien también afirmó: 'Yo no hablaría de un frente del sur', sino que pidió que Europa en su conjunto de una 'respuesta política ambiciosa'.

Ambos políticos, que gobiernan en dos de los países europeos más afectados por el coronavirus, insistieron en la importancia de la unidad entre los socios de la Unión Europea, y ambos continuarán con sus rondas de contactos con diferentes líderes europeos esta semana, antes de la Cumbre de la próxima.

Respecto al posible uso del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) reconocieron que es un instrumento que está a disposición de los socios comunitarios, pero coincidieron en que aún no es el momento para decidir si lo usarán o no, dependerá de las necesidades futuras. EFE