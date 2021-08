Sánchez y Quintero: 'No pasa nada si no salen las medallas, pero deben salir'

Tokio, 2 ago (EFE).- Los karatecas españoles Sandra Sánchez y Damián Quintero seguirán siendo 'las mismas personas' si no ganan las medallas para las que son favoritos en la modalidad de katas, a partir del día 5 en los Juegos de Tokio, pero no dudan de que, si el trabajo hecho se refleja sobre el tatami, esos triunfos saldrán.

'En mi cabeza el objetivo no es el oro, sino hacer unos katas tan perfectos que valgan una medalla olímpica. Es una manera diferente de plantearlo', afirmó Sánchez en una conferencia de prensa en la Villa Olímpica.

'El resultado nunca será un fracaso si sacamos en el tatami todo lo que hemos entrenado y damos nuestra mejor versión. Pero si es así, tampoco dudo de que saldrá una medalla', dijo la campeona del mundo.

Los dos karatecas se instalaron el domingo en la Villa tras una concentración en las faldas del Monte Fuji.

'Llegar a la Villa ha sido otro pasito más, pero no siento más nervios que en otra competición', aseguró la karateca de Talavera. 'La noche antes explotarán las mariposillas, pero hemos trabajado para gestionar esos sentimientos'.

'Sí tengo muchas ganas de salir al tatami y mucha confianza en el trabajo hecho con Jesús', apuntó en referencia al seleccionador Jesús del Moral, también su pareja.

'No soy objetiva al hablar de Jesús. Pero antes de entrenar con él ya sabía que tenía una capacidad que no veía en el resto de entrenadores. Tiene un don, una capacidad de ver, de saber lo que necesita cada uno para mejorar. Me alegro', dijo, 'de que esto haya servido para darle el lugar que se merece'.

Con ella coincidió Damián Quintero, para quien 'Jesús lo cambió todo'.

'Fue un revolucionario, no solo profesionalmente. Es un maquinón, un crack como persona y entrenador. Se demuestra en que estamos los dos aquí gracias a su trabajo. Ojalá que podamos devolverle todo lo que ha hecho con dos medallas olímpicas', expresó.

Ninguno de ellos quiere dedicar 'ni un segundo' a un asunto que no pueden controlar, como es el de las puntuaciones que les darán los árbitros en los Juegos Olímpicos, previsiblemente ante rivales japoneses en la lucha por las medallas.

'Están aquí los 16 mejores árbitros del mundo y serán lo más objetivos posible', dijo Quintero, que desea ante todo 'disfrutar' de los Juegos.

'No pasaría nada si no ganamos medalla, seguiríamos siendo las mismas personas. Pero hemos entrenado mucho para estar en los puestos de podio', destacó.

Los nipones Ryo Kiyuna y Kiyou Shimizu, con los que se midieron los españoles en las últimas finales del campeonato del mundo, 'han estado un poco desaparecidos del circuito internacional' y su estado de forma es un misterio.

'Nosotros nos centramos en nuestro trabajo, ellos harán el suyo. Hemos hecho lo correcto, compitiendo y rodándonos de la mejor manera. Pero esto no es una competición Japón-España', advirtió Quintero. 'Saldremos contra ellos, contra los turcos o contra los que nos toque'. EFE

