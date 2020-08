Sanchís: 'El Madrid es más candidato a pasar eliminatoria hoy que en marzo'

Madrid, 4 ago (EFE).- Manolo Sanchís, ex futbolista del Real Madrid, ve favorito al Real Madrid contra el Manchester City en la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrenta a ambos conjuntos, pese a que los ingleses cuentan con un resultado favorable de 1-2 en la ida, en el madrileño Santiago Bernabéu.

'El Real Madrid post confinamiento nos ha hecho creer, ha hecho una transformación muy interesante adaptando una plantilla de muchas calidades individuales para jugar bien en conjunto. Eso le ha valido para ganar la liga y para entrar de una manera distinta a la que hubiera entrado si las circunstancias fueran las de marzo', dijo Sanchís, con 18 temporadas en la primera plantilla madridista, conquistando, entre otros, dos Ligas de Campeones, 8 ligas nacionales, 2 Copas de España, 2 Copas de la UEFA y 1 Mundial de Clubes.

'El Madrid es más candidato a pasar la eliminatoria hoy de lo que lo era en marzo. No creo que sean tan buenas las sensaciones del City post-confinamiento como las del Madrid. Daría un 60-40 a favor del Madrid', añadió en una tertulia organizada por Banco Santander en la que también participaron Julio Salinas y Milinko Pantic.

En ese choque no estará el capitán Sergio Ramos. 'En el Madrid cuando falta algún jugador importante acaba funcionando más la idea de club y de equipo. Queda al margen la ausencia de alguien como Ramos. Van a estar los once a tal nivel que él lo va a ver desde la grada pensando que no le van a echar de menos', dijo.

Los madridistas buscan clasificarse para una fase final en Lisboa donde los cruces se decidirán a partido único. En ella ya está el Atlético y quiere estar el Barcelona: 'Los tres tienen argumentos a favor para considerar que es un formato que les va bien'.

'Madrid y Barcelona por la costumbre de jugar partidos en las últimas fases de esta competición, y al Atlético porque se agarra muy bien a eliminatorias de noventa minutos. No me atrevo a decir a quien le favorece más', agregó.

Eso sí, los azulgrana deberán eliminar antes al Nápoles, en octavos: 'En el vestuario están viendo un rival complicado, la situación del Barcelona post-confiamiento no es la ideal. Y cuando eso pasa te enfrentas a los equipos y se crecen. El favorito es el Barcelona, pero cuidado. Es un equipo italiano y un Barcelona con dificultades'.

Quien también ha hecho ya los deberes es el PSG: 'por la capacidad económica que tiene, siempre acaba creando una plantilla candidata. Pero creo que dentro de su virtud está su problema. Tiene tal amalgama de jugadores espectaculares que convertirlos en un equipo le está costando y mucho. Es muy difícil hacer una suma de talentos y que eso acabe ganando la Champions. Es necesario que formen un equipo'.

Todo ello se jugará sin público, algo que el que fuera zaguero no cree que vaya a condicionar ya tanto como semanas atrás: 'Creo que lo que sí han tenido los tres equipos es un aprendizaje. Han jugado 11 jornadas sin público y están preparados, saben que hay de pro y de contra. Se ha minimizado muchísimo el efecto de la falta de público'. EFE

1011208