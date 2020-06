Sanchís: “No es un parón, es una liga nueva”

Madrid, 10 jun (EFE).- El exfutbolista del Real Madrid Manolo Sanchís considera que el regreso de LaLiga no será un simple parón, sino 'una liga nueva' por el dilatado descanso que han tenido los equipos y la consiguiente recuperación de efectivos, y abogó por implementar la realización de hasta siete sustituciones para 'mejorar el espectáculo'.

'No creo que esto sea un parón. No recuerdo en mi vida profesional haber estar casi tres meses parado. Estás 24 o 25 días y luego vuelves. Esto es como una liga nueva y es imprevisible lo que puede pasar', comentó Sanchís en una nueva edición de LaLiga Santander Talks con motivo de la reanudación de la competición española.

'Los equipos han tenido mucho más descanso que el de unas vacaciones normales y han recuperado efectivos que no tenían cuando LaLiga se paró', explicó el exinternacional español, convencido de que el torneo 'no va a tener nada que ver con lo que había en marzo'.

En ese sentido, el legendario capitán blanco se mostró partidario de la nueva normativa por la que se podrán realizar hasta 5 cambios por equipo en un partido, e incluso fue más allá. 'Regularía poco a poco la competición para que se pudiesen hacer 7 cambios, pero evitando la interrupción del juego. Cuantos más se hagan, más va a mejorar el espectáculo', apuntó.

Apoyándose en su experiencia en los torneos de categorías inferiores, Sanchís añadió que lo ideal sería implementar un formato de cambio 'similar al del balonmano' que sea regulado correctamente por el árbitro, con lo que se consigue 'que el ritmo de los partidos no baje'.

Una medida, la de ampliar el número de cambios, con la que el defensa cree que se prima la calidad. 'Cuando haces un cambio, es una apuesta por cantidad de esfuerzo y disminución de calidad. En un deporte como el fútbol, cuanto más espectáculo den los jugadores, más atractivo será para el espectador'.

'Me pongo en la posición del entrenador y veo a mis jugadores, que las circunstancias del juego me lo piden, y si no los puedo sacar es un contrasentido. Teniendo ese material para que el espectáculo mejore y el trato de la plantilla también, me parece un desperdicio que se queden sentados', argumentó.

Por otra parte, Sanchís quiso destacar la ausencia de público en los estadios como un factor influyente. 'Hay una estadística de LaLiga que dice que se ganan más partidos en casa que fuera, independientemente de la dimensión del club. Todos se pueden ver perjudicados por jugar sin público, cada uno encuentra algo especial en qué apoyarse en su afición y eso lo va a perder. Ahí va a estar parejo', planteó.

Sobre la opción de que el Real Madrid pueda acabar la temporada en el estadio Wanda Metropolitano, tras el ofrecimiento del presidente atlético Enrique Cerezo, el exfutbolista se mostró 'encantado'. 'Es un estadio brutal que reúne todas las condiciones para jugar. Si ambos clubes llegan a un acuerdo sería fantástico', apuntó.

Acerca de la recuperación de dos piezas fundamentales para Real Madrid y FC Barcelona como Eden Hazard y Luis Suárez, ambos ya recuperados de las lesiones que les impidieron jugar los últimos meses de competición, calificó de 'equiparable' su vuelta, ya que 'son grandes figuras con mucha influencia en el resultado de sus equipos'.

Una notable influencia que también tiene Martin Ødegaard en la Real Sociedad, al que el exfutbolista ve con 'una proyección fantástica' y con todas las papeletas para 'volver, seguro, creyendo que puede ser titular en el Real Madrid'.

Una incorporación para la próxima temporada que, a priori, podría suponer la salida del croata Luka Modric. Para Sanchís, no se trata de 'una decisión individual' de cambiar a un jugador por otro, sino que hay que tomarla 'con una foto panorámica de la plantilla, sabiendo qué componentes han bajado el rendimiento y qué parcelas quieres reforzar'.

Por último, destacó el mérito del Getafe en una ciudad 'con dos equipos tan consolidados' y alabó a su vez el juego desplegado por la Real Sociedad, cuarta clasificada de LaLiga Santander, y uno de los 'tres o cuatro mejores equipos' que ha visto jugar esta campaña.

Motivo por el cual considera a los 'txuri-urdin' uno de los candidatos principales a estar en Europa el año que viene junto a Real Madrid, del que vaticinó que se convertirá en campeón de Liga, Barcelona y Atlético de Madrid. EFE