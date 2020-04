Santa Lucía reporta recuperación de los 15 casos de coronavirus en la isla

San Juan, 24 abr (EFE).-Santa Lucía confirmó este viernes la recuperación de las 15 personas contagiadas con coronavirus hasta el momento en esa isla caribeña, con lo cual se redujo a cero el número de pacientes con la enfermedad, sin el reporte de muertes

La directora médica de la isla, Sharon Belmar-George, dijo hoy a medios locales que las 15 personas que dieron positivo para el virus se recuperaron y ya fueron dadas de alta.

Los resultados recibidos el viernes, de 60 muestras analizadas entre el 21 y el 24 de abril, fueron todos negativos, dijo, y agregó que este fue el 15 día consecutivo en que no se registró un caso confirmado.

'Observamos que esto se debe a los esfuerzos colectivos de nuestros profesionales de la salud que trabajan en colaboración para gestionar nuestros casos y los sacrificios realizados por el público durante el período de cierre', sostuvo Belmar-George.

Hizo hincapié en que, aunque esta tasa de recuperación del 100 por ciento proporciona a Santa Lucía un hito, no debe ser una razón para que el público baje la guardia.

'Todavía estamos implementando nuestra respuesta nacional a la epidemia de COVID-19 y, como tal, colectivamente debemos permanecer enfocados y comprometidos a reducir la propagación de este virus', afirmó la directora médica.

'En esta etapa, aún es difícil predecir con precisión cómo progresará la pandemia en Santa Lucía. Tres posibles escenarios son: interrupción completa de la transmisión de persona a persona, olas epidémicas recurrentes (pequeñas y grandes) y transmisión continua de bajo nivel', subrayó.

Agregó que a medida que se facilita gradualmente la disponibilidad de servicios esenciales, aumenta el riesgo de transmisión.

'Predecimos olas epidémicas recurrentes con transmisión de bajo nivel. Esto requiere que el público trabaje estrechamente con nosotros para mantener las medidas de distanciamiento físico en todo momento', agregó.

Belmar-George enfatizó que aunque no hay evidencia inmediata de circulación de COVID-19 dentro de la población o evidencia de propagación de la comunidad, no se puede suponer que no se pueden detectar nuevos casos. EFE