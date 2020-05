Santiago Cruz revela la voz interna que le ha rescatado durante la pandemia

Alicia Civita

Miami, 19 may (EFE).- Una palabra que no deja de dar vueltas en la cabeza del cantautor colombiano Santiago Cruz en estos días de confinamiento es 'pertinencia'. La usa como vara para medir lo que hace dentro y fuera de su casa, como lo explicó en una entrevista con Efe en la que reveló la historia detrás de su último sencillo, su video y las iniciativas que ha lanzado en tiempos de coronavirus.

'¿Qué es pertinente en estos tiempos? Es una pregunta que me hago a menudo', indicó Cruz al explicar qué lo llevó a sacar este mes de mayo 'Hay días', su primera canción como artista independiente, relanzar su pódcast 'Punto de vista' y participar en sesiones de lectura en las redes, entre otras cosas.

'No es fácil responderla porque los parámetros por los que nos regíamos para tomar decisiones están patas para arriba, por lo que hay que regirse por la voz interna', reconoció.

Esa voz interna le dijo que era hora de sacar 'Hay días', un tema que escribió hace más de un año, aunque pareciera producto de un viaje en la máquina del tiempo a esta época.

'Sí es raro como funciona perfectamente para ese momento, pero creo que es porque todos tenemos un mal día, por cosas que pasan o por como nos sentimos', señaló.

Con frases como 'Hay días en que voy volando al viento como un trozo de papel, días en que no respondo (...). Y en esos días, corazón, es que te pido por favor que no me sueltes', la canción se ha insertado 'pertinentemente' en el cancionero de la pandemia. Esa banda sonora de las semanas de confinamiento en la que se han metido estrenos y temas viejos.

Cruz reconoció que es uno de los 'suertudos' que tiene en su casa esos que no lo sueltan. Tanto que sus personas más cercanas fueron los productores, camarógrafos y asistentes del video de 'Hay días', aunque reconoció entre risas que los hijos mayores que aportó su esposa al matrimonio le cobraron.

'Yo les ofrecí y me dijeron que sí y son unos genios. Me encanta como quedó', dijo el artista quien reconoció que con el éxito que está teniendo en YouTube, que con 1,7 millones de visualizaciones en 20 días va creciendo más rápido que la mayoría de sus producciones, va a tener que subirles el sueldo.

Sería él el encargado de pagarles, porque 'Hay días' es su primera producción como artista independiente luego que sintiera 'que no encajaba dentro de la industria discográfica que lo que quiere es homogeneizar a sus productos', explicó.

Contrastó el riesgo con la libertad y decidió que se sentía más cómodo asumiendo sus 'decisiones y mis errores, si es que fueron las equivocadas', manifestó.

Todavía no le parece 'pertinente' hablar de un próximo disco, aunque asegura que no siente presión por el hecho que sus últimos cuatro álbumes han sido nominados en los premios Latin Grammy.

En el año 2010 y 2013 en las categorías mejor álbum cantautor por 'Cruce de caminos' y grabación del año por 'Desde Lejos' mientras que en 2015 y 2017 consiguió la nominación en la categoría mejor álbum cantautor por 'Equilibrio' y 'Trenes, aviones y viajes interplanetarios'.

PUNTO DE VISTA

'Yo soy de los que me siento mejor escribiendo cuando ya pasaron las emociones fuertes. No le quito el valor de escribir en caliente, de allí salen cosas increíbles, pero no es mi proceso', manifestó.

Afortunadamente, esa voz interna que escucha cada vez mejor en confinamiento le ha ofrecido alternativas 'valiosísimas'.

De hecho, se ha sentido un poco 'paralizado' en cuanto a la producción musical, por lo que decidió retomar su podcast 'Punto de vista'.

La temporada la ha llamado como su canción 'Hay días' y los capítulos nuevos llegan a Spotify y Apple Music, además de otras plataformas donde se pueden escuchar estas transmisiones los lunes en la tarde.

Comenzó con la escritora colombiana Amalia Andrade y siguió con el ídolo del fútbol colombiano Carlos 'El Pibe' Valderrama. La lista ha continuado con los cantautores colombianos Pilar Cabrera y Pío Perilla y Leiva de la banda española Vetusta Morla.

Además ha dado charlas TED, publicó una 'Playlist' para Billboard y hasta tuvo una sesión de lectura con el libro 'Historia oficial del amor' de Ricardo Silva Romero. EFE

