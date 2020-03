Santiago Lange: 'Hay que ganar a este bicho e ir a los JJOO a celebrarlo'

Natalia Arriaga

Madrid, 19 mar (EFE).- Haber participado en seis Juegos Olímpicos inviste a Santiago Lange de una autoridad casi única entre la comunidad de atletas. Aislado en su casa de Buenos Aires para cumplir la cuarentena a la que se ve obligado por haber estado en España, el regatista argentino expresó un deseo: 'Mi sueño es que le ganemos a este bicho y que los Juegos sean la celebración de esta conquista'.

Lange es uno de los más de 200 deportistas olímpicos que participaron este miércoles en una videoconferencia para intercambiar sus inquietudes sobre el efecto de la pandemia del coronavirus en los Juegos de Tokio 2020.

'El mundo está transitando por unos caminos por los que nadie había transitado hasta ahora. La familia olímpica, también', reflexionó Lange para Efe desde su confinamiento. 'Pero para anular los Juegos Olímpicos estamos todavía a tiempo. No es necesario hacerlo todavía', expresó el ganador del oro en Río 2016 en la clase Nacra 17 junto a Cecilia Carranza. En 2004 y 2008 ya se había colgado sendos bronces.

'Confío plenamente en que el COI, Tokio 2020, la OMS y cada uno de nuestros países nos van a cuidar lo suficiente para que, si hay Juegos Olímpicos, se hagan en las máximas condiciones de seguridad. Yo no creo que Argentina me vaya a mandar a Japón si no hay garantías. Estoy muy tranquilo en ese aspecto', afirmó el velerista.

Lange, de 58 años y que superó un cáncer de pulmón antes de los Juegos de Río, sabe mejor que nadie que 'por encima de los Juegos está la vida'.

'Hay que ser muy serio con esto porque hay gente que está muriendo. Pero estamos aprendiendo cosas nuevas a cada hora. Yo me paso el día enviando artículos de la prensa española a mis amigos argentinos, porque estamos viviendo el futuro', señaló.

Activista a favor del aislamiento en casa para prevenir el contagio, Lange admitió sin embargo que se vuelve loco cuando se pone 'en la cabeza de competidor'.

'Yo estoy en mi casa viendo por la ventana cómo se mueven los árboles y pienso que los ingleses y los australianos están entrenando y ... ¡camino por la pared!', comentó.

'Pero los valores olímpicos están por encima. Nadie tendrá ahora un sistema de clasificación para Tokio totalmente justo. Hay que acomodarse a esa realidad. Los selectivos serán complejos, no todos competirán en igualdad, pero hay que posicionarse por encima de eso', subrayó.

'Los Juegos paraban las guerras. Son la unión de la humanidad. Sufro como deportista, pero hay que centrarse en los valores', dijo Lange.

La pareja argentina de Nacra 17 está ya clasificada para los Juegos y estaba en Barcelona para hacer la temporada europea de competiciones y volar directamente a Japón, sin pasar por casa, con tiempo para aclimatarse y navegar en sus aguas. El COVID-19 les obliga ahora a 'repensar los planes día a día'.

Lange trabaja con el Comité Olímpico Argentino en un protocolo para que, mientras dura la pandemia, los deportistas puedan seguir entrenando sin poner en riesgo al resto de ciudadanos.

'Hay que generar cosas desde casa y buscar maneras creativas de entrenar', dijo el seis veces olímpico, siete si, como sueña, la comunidad internacional vence 'al bicho' y los deportistas lo celebran en julio en los Juegos de Tokio. 'Sería un final feliz'. EFE