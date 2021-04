Santillana: 'Me daría mucha pena que Messi se fuera del fútbol español'

Madrid, 8 abr (EFE).- Carlos Alonso Santillana, exjugador internacional del Real Madrid, declaró este jueves que le daría 'mucha pena' que el argentino Leo Messi se marchase al final de temporada del Barcelona y del fútbol español, aunque apuntó que 'ojalá en el próximo partido contra el Real Madrid no esté inspirado'.

Santillana dio su opinión acerca del clásico del fútbol español que la próxima jornada de Liga disputarán el Barcelona y Real Madrid, segundo y tercero de la clasificación, respectivamente, y separados por solo dos puntos.

'Mi corazón es madridista y por eso tengo un favorito, que es el Real Madrid. Estos partidos los ganan los grandes jugadores y los pequeños detalles y por eso espero que ojalá no esté Messi inspirado', dijo.

'La inercia del Real Madrid es bastante positiva, está creciendo, físicamente están muy fuertes y no se echan de menos las lesiones. La actitud es muy positiva y me inclino que se puede ganar al Barcelona', apuntó.

Pese a su reconocido madridismo por su pasado como jugador blanco entre 1971 y 1988, Santillana aseguró que le daría 'mucha pena que Messi se marchara del fútbol español'.

'Aporta mucho a nuestro fútbol y le da al Barcelona muchas cosas que sería una pena (que se marchase). Lo que no quiero es que este inspirado esta jornada', subrayó Santillana, que acudió al 'Desafío Nacex', un torneo de pádel con la presencia de exjugadores del Real Madrid y Barcelona.

Por último, el exjugador cántabro opinó sobre sus preferencias como posible fichaje del Real Madrid y Barcelona entre el noruego Erling Haaland y el francés Kylian MBappé.

'Depende lo que busque cada equipo. Todo el mundo desea y quiere tener a los dos en su equipo, pero también es cierto que no es lo mismo jugar en un equipo como el Dortmund o el PSG que en otro. No vale jugar bien un día y luego no', confesó.

'La responsabilidad exige que los jugadores tengan una mentalidad muy fuerte y luego hay otras cosas para triunfar como son la cabeza. Eso hay que verlo en el día a día', concluyó. EFE

