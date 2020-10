Santiso: 'Me encanta la personalidad y la fuerza de Ruth Bravo, es básica'

David Ramiro

Madrid, 16 oct (EFE).- Carlos Santiso, entrenador del Rayo Vallecano femenino, declaró a EFE que le 'encanta la personalidad y la fuerza' de la centrocampista argentina Ruth Bravo, 'Chule', a la que considera 'básica' en su esquema junto a otras futbolistas importantes como las internacionales chilenas Yanara Aedo y Camila Saez.

Después de mucha incertidumbre sobre su continuidad, Carlos Santiso finalmente puede contar en su plantilla con la internacional argentina Ruth Bravo, 'Chule', que renovó su contrato poco antes de iniciar la pretemporada.

'Sabía que se iban a poner de acuerdo club y jugadora, aunque fue al final, así que todos contentos. Yo tenía claro que quería contar con ella. Es una jugadora básica tanto dentro como fuera, me encanta su personalidad y la fuerza que transmite', dijo Santiso sobre la argentina.

El entrenador madrileño también sigue teniendo a sus ordenes a la defensa chilena Camila Saez, jugadora 'muy importante dentro del engranaje del equipo'.

'El club está bien con ella y hemos hecho un esfuerzo para que se quede', confesó.

Camila comparte vestuario esta temporada en el Rayo con su compatriota Yanara Aedo, la delantera de Temuco, que ha llegado al club madrileño procedente del Sevilla y tras jugar anteriormente en el Valencia.

'A Yanara se dio la posibilidad de incorporarla y no lo pensamos. Viene del Sevilla, de no participar en muchos encuentros, pero si la conocíamos de su etapa en el Valencia. Es una futbolista con muchos recursos, muy versátil y con mucho movimiento arriba. Puede desenvolverse arriba, en la izquierda, en la mediapunta y nos pareció una idea muy buena que viniera porque tiene un nivel muy grande', declaró.

Las que no continúan en el Rayo, respecto a la pasada temporada, son la defensa chilena Carla Guerrero, la delantera argentina Yael Oviedo y la atacante venezolana Oriana Altuve.

'Las tres tenían una oferta de renovación del anterior director deportivo pero después hubo que hacer una renegociación porque los contratos no concordaban con el presupuesto y ahí es dónde a Carla se le hizo una nueva propuesta que decidió rechazar', desveló.

'Oriana fichó por el Betis antes de que el otro director deportivo saliera y su baja nos trastoca mucho a pesar de que también hemos firmado a Sladjana Bulatovic', comentó.

'De Yael dimos informes positivos, el cuerpo técnico quería que continuara, pero no sé qué pasó. Era una jugadora que jugó todos los partidos de Liga y espero que la vaya bien. Sé que está en España pero no sé dónde va a ir. De que vuelva no hay opción', concluyó.

El Rayo Vallecano inicia esta semana el campeonato español frente al Real Madrid, equipo que compite por primera vez esta temporada en la Liga Iberdrola femenina.

'La entrada del Real Madrid en la Liga femenina la veo necesaria para seguir creciendo. Han entrado con mucha cabeza firmando jugadoras nacionales con proyección y contrastadas a las que se unen las suecas Sofia Jakobsson y Kosovare Asllani. Tienen un equipo muy potente, les van a dar alegrías, pero esperemos que a partir de la siguiente jornada', concluyó. EFE

