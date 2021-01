Santolino afloja el ritmo

Madrid, 8 ene (EFE).- El español Lorenzo Santolino (Sherco), acabó decimoséptimo en la etapa 6 del Dakar disputada este viernes entre Al Quaisumah y Ha’il y llega a la jornada de descanso como octavo clasificado en la general.

Como de costumbre, salir de los primeros en el Dakar suele traducirse en pérdida de minutos. Santolino, que tras su cuarto puesto en la quinta etapa arrancaba en la cabeza, cedió 11 minutos y 52 segundos al ganador, el también español Joan Barreda (Honda).

Pese a acabar en el puesto 17, Santolino, que llega a la jornada de descanso tras seis etapas a un ritmo vertiginoso, mantiene su posición entre los diez mejores de la categoría de motociclismo.

“Hoy más o menos bien, sabía que salía Sam Sunderland (KTM) detrás y que todo era arena. He aguantado unos cuantos kilómetros y luego se me ha ido escapando, y he decidido hacer mi ritmo, concentrado en la navegación, no hacer errores y leer bien las dunas', explicó el salmantino en declaraciones facilitadas por su equipo.

La victoria de etapa se la ha llevado Joan Barreda (Honda) y hay nuevo líder, el australiano Toby Price (KTM) que ha desbancado al argentino Kevin Benavides (Honda). La lucha sigue muy cerrada: los quince primeros de la general están en quince minutos de margen. Este sábado, etapa de descanso. EFE