Santos: 'Francia es un gran equipo, pero dependemos de nosotros mismos'

Bupadest, 22 jun (EFE).- El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, habló este martes sobre el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa ante Francia, a quien considera un 'gran equipo', y recordó que siguen dependiendo de sí mismos para pasar de ronda.

'Francia es un gran equipo, llevará la iniciativa y no concederá espacios, pero dependemos de nosotros mismos, eso es importante', comentó en rueda de prensa.

Santos se mostró crítico con el juego de su equipo en la derrota contra Alemania (2-4) en la jornada anterior y reconoció que encajar tantos goles es un signo de que algo 'no va bien'.

El seleccionador, junto a sus jugadores y el resto del cuerpo técnico, ha estado analizando los errores cometidos para preparar una mejor estrategia de cara al duelo contra Francia.

'Todo equipo que quiera ganar cosas tiene que defender bien y atacar bien, si no hace las dos cosas no lo conseguirá. Tenemos que hacer lo que hemos hecho en el 90% de los partidos, no es más que eso', afirmó.

Santos explicó que el ataque de Francia, a diferencia del de Hungría o Alemania, tiene gran movilidad, dada la presencia constante de tres delanteros y centrocampistas de gran nivel como Pogba o Rabiot.

Contra esto, el técnico luso propone que su selección actúe como un 'equipo grande' y muestre solidez tanto en defensa como en ataque, transitando rápido y aprovechando los espacios.

Santos confirmó también la ausencia de Nuno Mendes, que lleva siete días sin entrenarse con el equipo, pero confesó que su mayor miedo es el calor.

'Hay que entender que esta Eurocopa ha tenido paradas en medio del juego, incluso la propia organización se da cuenta de que no es fácil. Estamos entrenando por la tarde para evitar el desgaste de los jugadores', concluyó. EFE